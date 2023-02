"Faites entrer l'accusé" : Véronique Courjault, l'affaire des bébés congelés sur RMC Story dimanche 5 février 2023

Dimanche 5 février 2023 à 21:05, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir un numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" qui reviendra sur l'affaire Véronique Courjault.

L'affaire Véronique Courjault, également appelée « affaire des bébés congelés » est une affaire criminelle française concernant Véronique Courjault, mère de famille ayant tué trois de ses nouveau-nés.

Le 23 juillet 2006, Jean-Louis Courjault, seul à Séoul pendant que sa famille passe ses vacances en France, découvre deux cadavres de bébés dans le congélateur familial et prévient la police. Quelques jours plus tard, alors qu'il a rejoint sa femme et ses fils en France, les tests ADN réalisés par les autorités sud-coréennes authentifient les nouveau-nés comme étant les enfants du couple Courjault.

Le 22 août 2006, Jean-Louis et Véronique Courjault tiennent une conférence de presse au cours de laquelle ils contestent les résultats des tests ADN et dénoncent un « lynchage médiatique », avec un possible lien avec les activités professionnelles de Jean-Louis Courjault, travaillant pour une entreprise américaine soumise à des rivalités commerciales.

Après que l'enquête a été transmise aux autorités françaises et que de nouveaux tests ADN ont été réalisés, Véronique Courjault avoue le 12 octobre 2006 avoir tué et congelé les deux bébés nés à Séoul en 2002 et 2003, ainsi qu'un premier enfant qu'elle affirme avoir brûlé dans la cheminée en 1999 alors que le couple habitait en France à Villeneuve-la-Comtesse (Charente-Maritime).

En janvier 2009, alors qu'il était mis en examen pour complicité d'assassinat, un non-lieu est prononcé pour Jean-Louis Courjault qui a toujours assuré ne pas avoir eu connaissance des grossesses de sa femme.

Le 18 juin 2009, Véronique Courjault est condamnée par la Cour d'assises d'Indre-et-Loire à huit ans de prison pour les trois infanticides, un verdict jugé « plutôt clément ». On estime alors que sa détention ne devrait pas durer plus de quelques mois.

Après la plaidoirie de maître Henri Leclerc, le verdict ne retient pas la préméditation pour le premier infanticide. Une grande partie des débats traiteront d'un trouble encore mal connu qui est celui du déni de grossesse et de la dénégation.

Le 17 mai 2010, la justice décide la mise en liberté conditionnelle assortie d'une interdiction de communiquer avec la presse.