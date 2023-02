"Produits nettoyants : l'heure du grand ménage" sur France 5 mardi 7 février 2023 (vidéo)

Mardi 7 février 2023 à 21:00, France 5 diffusera le documentaire inédit "Produits nettoyants : l'heure du grand ménage" réalisé par Sabine Leleu.

Avec la pandémie de Covid-19, le ménage quotidien a pris une nouvelle dimension et les produits nettoyants sont devenus un enjeu.

Une maison ou un appartement impeccable ne se résume plus uniquement à des sols lustrés et des fenêtres qui brillent, désormais, un habitat propre est avant tout sain et débarrassé des microbes et virus grâce aux désinfectants.

Pour nettoyer et astiquer du sol au plafond, des produits ultra performants ont envahi les rayons des hypermarchés. Mais le pouvoir antibactérien et virucide de ces produits est-il garant d'un intérieur plus propre et plus sain ? Et quelles conséquences pour notre santé ?

Ce film enquête.