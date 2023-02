"Whitney Houston : enquête sur un destin tragique" sur RMC Story lundi 6 février 2023

Lundi 6 février 2023 à 21:10, RMC Story diffusera le documentaire inédit "Whitney Houston : enquête sur un destin tragique" réalisé par Benoît Cressent.

C’est l’artiste de tous les records : Whitney Houston. Avec 200 millions d’albums vendus et plus de 400 distinctions, elle est la chanteuse la plus récompensée au monde. Un destin hors du commun qui a commencé comme un conte de fée.

A seulement 22 ans son premier album se vend en quelques mois à 10 millions d’exemplaires, sa carrière commence sur les chapeaux de roue et elle deviendra une véritable icône mondiale grâce à sa carrière d’actrice et le film Bodyguard : le single I will always love you est le single le plus vendu au monde pour une artiste féminine, à 20 millions d’exemplaires.

Mais le 11 février 2012 elle est retrouvée morte d’une overdose après une décennie de scandales mêlant drogues, problèmes de santé, annulations de concerts. Comment celle que l’on a appelé « La Princesse de la pop.», a-t-elle pu sombrer si bas ? Pour quelles raisons la machine à tubes a-t-elle explosé en plein vol ? Est-ce son mariage avec Bobby Brown, dont les problèmes d’addiction étaient connus ? La pression du succès ?

Les équipes de ce documentaire sont parties à la rencontre de ceux qui ont été proches d’elle et des spécialistes qui ont suivi sa carrière de près. Derrière l’icône, ils vont vous faire découvrir le portrait d’une femme surprenante à des années lumières de la jeune fille bien sage fabriquée par son mentor Clive Davis. Prisonnière de cette image, Whitney Houston a dû cacher celle qu’elle était vraiment.: une jeune femme moderne, bisexuelle et engagée pour sa communauté.

Retour sur un destin hors du commun qui a marqué l’histoire de la musique pop et ouvert la voie à toutes les stars afro-américaines d’aujourd’hui.

Embarquez pour le nouveau documentaire "Whitney Houston : enquête sur un destin tragique" à découvrir lundi 6 février 2023 à 21:10 sur RMC Story.