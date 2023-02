"Les Brown : génération Alaska" : 3 épisodes de la saison 6 diffusés sur RMC Story mardi 14 février 2023

Mardi 14 février 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de découvrir 3 épisodes inédits de la 6ème saison inédite de la série documentaire “Les Brown : génération Alaska”.

Au plus profond de la nature hostile de l'Alaska, une famille unique vit à l'état sauvage, à l'écart de toute civilisation : les Brown.

Bill, Ami et leurs sept enfants ont développé leurs propres coutumes, leur propre dialecte et leur propre méthode de survie. Depuis leur plus jeune âge, les enfants vivent en dehors du monde moderne, dans une maison qu'ils ont construit eux-mêmes, sans eau courante ni électricité.

Autosuffisants, les Brown vivent si éloignés de toute civilisation qu'ils peuvent passer entre six à neuf mois en totale autarcie. Fiers de leur mode de vie, ils ne veulent pour rien au monde y renoncer et sont soudés face à l'adversité.

21:10 Épisode 6x04 Browntown s'agrandit



Alors que Matt rentre de la chasse, les autres membres de Browntown doivent protéger la vache Sabrina des ours affamés.

22:05 Épisode 6x05 Avant la tempête



Le rêve d'autosuffisance de Billy est mis à l'épreuve alors que les Brown se lancent dans leur plus grand projet à ce jour, tandis que Matt et Bam décident de contribuer à l'expansion de Browntown avec une autre entreprise.

23:00 Épisode 6x06 La ville champignon



Les Brown sont confrontés à des conditions météorologiques turbulentes alors qu'ils tentent de se rendre à Port Alexander, à la limite du sud-est de l'Alaska et de l'océan. Les problèmes surgissent et les Brown se retrouvent bloqués au milieu de l'eau.