"Ukraine-Russie et la guerre de propagande" sur ARTE mardi 14 février 2023 dans Thema

Dans les médias et sur les réseaux sociaux, le conflit entre Moscou et Kiev est raconté et mis en scène. Tour d’horizon de la guerre de communication que se livrent la Russie et l’Ukraine, mardi 14 février 2023 à 22:25 sur ARTE.

L’"opération spéciale" lancée par Moscou contre l’Ukraine est le premier conflit de cette ampleur dont les événements sont quotidiennement rapportés en direct et à grande échelle – par les médias traditionnels comme la télévision ou la radio, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et sur ce nouveau champ de bataille de l’information, la propagande est reine. En Russie, l’objectif consiste à faire passer cette guerre pour la libération d’un "peuple frère" dirigé par des "fascistes". Dans son émission de télévision hebdomadaire, Vladimir Soloviev reçoit exclusivement des personnes proches de Poutine. En Ukraine, la résistance cherche à rassembler la population derrière Volodymir Zelensky, à donner du courage aux soldats comme aux civils et du sens à leur combat. Désormais surnommé le "psychologue de la nation", Oleksiy Arestovych, ancien acteur, idéologue et agent du renseignement, communique régulièrement sur le conflit à la demande du président ukrainien. La première dame, Olena Zelenska, publie quant à elle de nombreuses photos sur son compte Instagram, où elle pose dans un décor de guerre. Décryptage L’Ukrainienne Svitlana Matviyenko, enseignante à l’université Simon-Fraser de Toronto, et le philosophe russe Greg Yudin, directeur de l'École des hautes études en sciences sociales de Moscou, décryptent des images diffusées à la télévision et sur les réseaux sociaux. Désinformation, accusations de montages vidéo, manipulation émotionnelle, mises en scène... Ces spécialistes le démontrent : dans cette guerre médiatique, rien n’est laissé au hasard. Voir également : "Gazprom : L’arme parfaite" mardi 14 février 2023 sur ARTE dans Thema (vidéo)

