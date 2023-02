Inédit "Casse XXL : Les rois de la pièce auto" sur RMC Découverte lundi 13 février 2023

Ce lundi 13 février 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "Casse XXL : Les rois de la pièce auto" réalisé par Mélanie Ramirez.

Chaque année en France, près d'1,5 million de véhicules deviennent hors d'usage et alimentent un marché en plein essor, celui des pièces détachées.

Près de Valence, le leader du secteur s'étend sur plus de 24 hectares. Ici, 200 personnes s'activent au démontage de 24.000 véhicules qui produisent plus de 200.000 pièces par an.

Pour devenir les rois de la pièce auto, cette casse familiale a déployé un arsenal démesuré. Dans une usine unique au monde de 17.000 mètres carrés, chaque voiture va suivre un parcours millimétré et passer entre les mains d'une vingtaine d'experts. Leur quotidien est une véritable course contre la montre. Une mécanique de précision ou le moindre grain de sable peut tout compromettre.

Plongez dans les secrets de fabrication des pièces détachées d'occasion, une technologie XXL !