"Comment voulons-nous aimer ?" : Document inédit sur ARTE mercredi 15 février 2023

En trois volets, cette série documentaire inédite propose un état des lieux des relations amoureuses au XXIe siècle. À découvrir sur ARTE mercredi 15 février 2023 à partir de 23:05.

23:05 Volet 1 L'enfant de la liberté

Comment concilions-nous amour, sexualité et liberté ? L’autrice et militante Gretchen Dutschke-Klotz raconte son histoire avec Rudi Dutschke, jeune étudiant activiste des années 1960, qui ne souhaitait pas construire une relation selon les modèles classiques : après mai 1968, comment ne pas envisager l’amour autrement ?

À Berlin, les créatrices du site Internet We Feast proposent aux participants de leurs ateliers d’explorer leur sensualité à travers un voyage culinaire et intime. Quant aux sociologues Eva Illouz et Friedemann Karig, ils tentent d’éclairer le concept de liberté dans le couple.

00:00 Volet 2 Jusqu'à ce que la mort nous sépare

Sommes-nous capables de vivre des relations monogames ? Et de tenir notre promesse de fidélité "jusqu’à ce que la mort nous sépare" ?

Ce deuxième volet explore les différentes formes de relations amoureuses et les modèles, novateurs ou non, suivis par les personnes qui souhaitent toujours passer toute leur vie ensemble.

Hanna et Tristan échangent leurs vœux devant famille et amis, une étape qui leur a paru évidente.

Les époux Nadja et Clemens von Saldern exercent tous deux en tant que thérapeutes pour couples. Ils racontent leur travail auprès de personnes qui doutent face aux exigences de la monogamie.

Saskia et sa compagne vivent quant à elles dans une relation polyamoureuse, ce qui ne les empêche pas de se marier à leur tour.

La sociologue Eva Illouz rappelle que le mariage est une construction sociale, étroitement lié à la dépendance des femmes à leur époux : à mesure que leur émancipation progresse, cette institution perd de plus en plus sa raison d'être.

00:55 Volet 3 C'est compliqué

La troisième partie de cette série part à la rencontre d’hommes à la recherche de leur masculinité. Les rôles n’étant plus si clairement définis entre les genres, ils cherchent à se repositionner dans leurs rapports avec les femmes.

En Allemagne, les soirées consacrées aux célibataires et intitulées "Fisch sucht Fahrrad" ("Poisson cherche vélo") sont légendaires. Tout y semble plus facile qu’ailleurs… et pourtant, nombreux sont ceux à rentrer seuls chez eux après la fête.

La youtubeuse Valentina Vapaux témoigne à son tour de son expérience tumultueuse avec l’amour, de sa rupture face caméra à son déménagement à la campagne pour trouver l’apaisement, en passant par la découverte de sa bisexualité.