"Chalets sur-mesure" saison 3 : Le 2ème épisode diffusé sur RMC Découverte mercredi 15 février 2023 (vidéo)

Mercredi 15 février 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le second épisode de la 3ème saison inédite de la série documentaire "Chalets sur-mesure".

Pour cette nouvelle saison, nous suivons l’incroyable quotidien de deux équipes de professionnels du bois depuis leur hangar de construction jusque sur le terrain où sont érigés les chalets.

Nous retrouvons tout d’abord les équipes de La Pessière : tous sont spécialistes de la fuste, ces maisons construites à partir de rondins de bois bruts, empilés, ajustés et entrecroisés aux angles. Qu’ils soient fustiers, bûcherons, grutiers ou charpentiers, ces artisans de l’extrême devront une fois de plus à faire face aux demandes toujours plus étonnantes des clients, aux imprévus et aux retards de livraisons.

Et cette année, pour la première fois, "Chalets sur-mesure" va s’installer dans les ateliers d’un autre spécialiste des constructions en bois : la société Myotte-Duquet ! Basées dans le Doubs à 1000m d’altitude, les 18 employés oeuvrent dans les ateliers aussi bien que sur le terrain pour réaliser des maisons et chalets en bois sur mesure !

Épisode 2 Un chalet XXL

Dans cet épisode de "Chalets sur-mesure", les artisans de la société Myotte-Duquet se rendent aux Combes dans le Doubs, une commune située à 1000m d´altitude.

Ludo, Kévin, Thierry et David devront s´attaquer à l´un des chantiers les plus colossaux jamais réalisé par la société : construire un chalet de 200m2 en moins de 5 jours... Nos charpentiers auront à sortir de terre une construction à la conception particulièrement technique et complexe. Sans compter sur les intempéries et autres imprévus qui leur donneront bien du fil à retordre !

A La Pessière, David, le fustier grand spécialiste de la sculpture sur bois, recevra une commande très spéciale : une sculpture représentant une pin-up dans une position extrêmement difficile à reproduire ! Un vrai challenge qui va faire sortir notre fustier de sa zone de confort. Parviendra-t-il à travailler les courbes de sa création comme son client le souhaite ?

À la suite de cet inédit, RMC Découverte rediffusera deux autres épisodes.