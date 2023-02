PlongÃ©e dans l'histoire de l'or sur ARTE samedi 18 fÃ©vrier 2023 (vidÃ©o)

Aux côtés d’archéologues, de scientifiques et d’historiens, une plongée dans l’histoire passionnante du précieux métal à découvrir sur ARTE samedi 18 février 2023 à 20:55.

20:55 Partie 1 L'or, parure des rois et des dieux

Depuis des millénaires, c’est l’attribut par excellence des divinités et des rois du monde entier. D’un éclat éblouissant, inoxydable, remarquablement stable et pouvant être refondu à l'infini, l’or a tout pour s’inscrire dans l’éternité.

Avant même d’acquérir une valeur marchande, ce métal fascinant s’est imposé en marqueur de prestige dans de nombreuses cultures : considéré comme un don du ciel, il accompagne les défunts de haut rang dans leur voyage vers l’au-delà. Le tombeau de Toutankhamon, exhumé en 1922, en constitue peut-être l’exemple le plus éblouissant.

La première partie de ce documentaire emmène le spectateur, aux côtés d’archéologues et d’historiens, dans la plus ancienne mine d'or répertoriée, se penche sur les origines de la légende de la Toison d'or et redonne vie aux expériences par lesquelles les alchimistes ont tenté de transcender la nature pour recréer cette substance infiniment convoitée.

21:45 Partie 2 L'or, entre mythe et réalité

À l’image de la légende germanique du trésor des Nibelungen, l’or, synonyme de richesse et objet de toutes les convoitises, figure dans d'innombrables mythes et contes populaires, et a réveillé bien des fantasmes. C’est Crésus, roi des Lydiens entré dans la légende, qui, selon des sources historiques, aurait fait frapper les premières pièces d'or pur, au VIe siècle avant Jésus-Christ.

Devenu l’une des plus précieuses monnaies d’échange, ce métal a jusqu'à très récemment servi d'étalon pour fixer les taux de change internationaux, et s’impose comme un véritable enjeu de pouvoir.

Des trésors d'orfèvrerie celtes jusqu'à la fièvre de la ruée vers l'or, cet épisode explore les appétits infinis suscités par l’or, dont l’extraction n’est pas sans danger pour l’environnement.