"MBZ - La face cachée des Émirats" dimanche 19 février 2023 sur France 5 (vidéo)

Dimanche 19 février 2023 à 21:00, France 5 proposera dans "Le monde en face" le document inédit "MBZ - La face cachée des Émirats" qui fait le portrait du nouvel homme fort du Moyen-Orient : Mohammed Ben Zayed.

Aussi discret qu’ambitieux, vous n’avez peut-être jamais entendu parler de lui, et pourtant, c’est le nouvel homme fort du golfe Persique. À la tête des Émirats Arabes Unis, Mohammed Ben Zayed — dit MBZ —, l’émir d’Abu Dhabi est au cœur de tous les conflits qui agitent la région : coup d’État en Égypte, guerre au Yémen, contre-révolution au Soudan… Grâce à la puissance financière illimitée que lui offrent ses ressources en hydrocarbures, le palais de MBZ est le nouveau centre de gravité du Moyen-Orient. Son dernier coup de poker géopolitique : la reconnaissance d’Israël qui lui permet d’avoir accès à des technologies militaires de pointe pour mieux lutter contre l’influence iranienne et surveiller ses opposants.

En parallèle, MBZ veut incarner une forme de libéralisme dans une région du monde ultra-conservatrice. Depuis bientôt trois décennies, les Émirats Arabes Unis investissent massivement pour se façonner une image de carte postale : plages de sable fin où les Occidentaux se prélassent en maillot de bain, architecture avant-gardiste dont la tour la plus haute du monde est le symbole, des musées internationaux prestigieux comme Le Louvre Abu Dhabi. Cette vitrine se double d’un discours politique très libéral : tolérance religieuse, opposition à toute forme d’islam politique et une économie ouverte aux capitaux du monde entier.

A priori, tout ce qu’il faut pour séduire l’Occident… Et pourtant, de nombreux indices alertent sur les dérives de cette monarchie pétrolière en régime autoritaire et liberticide : tous les opposants politiques sont systématiquement arrêtés. À grand renfort de technologies, toute la population des Émirats a été mise sous surveillance électronique. Sur le front géopolitique, disposant de réserves d’hydrocarbures immenses, ce pays de seulement un million de citoyens émiriens pour neuf millions d’étrangers s’est lancé dans une politique d'interventionnisme débridée et a réussi en quelques années à déstabiliser des États bien plus grands et bien plus peuplés.

Malgré ce soutien aux régimes les plus autoritaires et les plus répressifs de la région, les pays occidentaux – la France et les États-Unis en tête – ferment les yeux. Car les Émirats se révèlent pour l’instant un allié indispensable dans leur lutte contre les mouvements islamistes et terroristes qui se multiplient au Moyen-Orient. Les bases aériennes et navales d’Abu Dhabi servent en effet de plaque tournante aux flottes occidentales dans leurs opérations en Irak et en Syrie.

Ce documentaire propose une plongée dans les coulisses d’un pays passé maître dans l’art du double discours, de la dissimulation et de l’espionnage à grande échelle. Grâce à des accès exceptionnels, des archives de l’actualité récente des Émirats et des interviews de spécialistes fins connaisseurs des arcanes de cette monarchie, le film fait le portrait du nouvel homme fort du Moyen-Orient : Mohammed Ben Zayed, l’émir d’Abu Dhabi et le tout-puissant président des Émirats Arabes Unis.