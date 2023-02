"Le règne animal, les jeux de l'amour" sur France 5 lundi 20 février 2023 (vidéo)

Lundi 20 février 2023 à partir de 21:00, France 5 vous proposera de voir ou de revoir les deux volets de série documentaire "Le règne animal, les jeux de l'amour" : « Voir et être vu » et « Une bouteille à la mer ».

Sur notre planète, un seul et même défi rassemble tous les animaux. Règne animal, les jeux de l’amour révèle les stratégies fascinantes qu’ils déploient pour chercher le partenaire idéal. Combats, numéros de charme ou ruses, femelles et mâles rivalisent d’ingéniosité pour trouver l’amour et donner la vie.

Des forêts profondes aux déserts les plus arides, des terres arctiques aux prairies de nos campagnes, partons à la découverte d’espèces rares et de comportements extraordinaires, parfois filmés pour la première fois, dans un monde aussi cruel que spectaculaire.

21:00 Voir et être vu

Les forêts tropicales ne couvrent que 2 % de la surface du globe, mais elles abritent 80 % des espèces terrestres. Alors pour attirer l'attention d'une femelle, il faut savoir se faire remarquer. Et certains animaux consacrent leur vie à perfectionner leurs tactiques.

A Ngogo, en Ouganda, les chimpanzés forment un clan immense. C'est le plus grand groupe de chimpanzés connu à ce jour. Pour se distinguer des dominants et séduire les femelles, un jeune mâle se montre délicat et toujours prêt à s’occuper des petits. Ce comportement a fait de lui le plus jeune père au sein de la troupe.

La parade nuptiale du jardinier de MacGregor est discrète mais elle s’avère extraordinaire. Elle consiste d’abord à construire une tonnelle en rameaux, qu’il décore de baies. Puis pour séduire un peu plus sa femelle, il chante et reproduit des sons qu’il a glanés au cours de ses voyages : le bruit d’un arbre qu’on coupe, les cris d’enfants qui jouent… Il termine son rituel par une danse autour de sa tonnelle.

21:50 Une bouteille à la mer

Une baleine à bosse nage dans l'immensité bleue du Pacifique. C'est un mâle. Il signale sa présence aux femelles. Comme tous les mâles de son espèce, il doit relever un défi de taille : rencontrer une partenaire dans le vaste océan, l'environnement le moins peuplé de notre planète. Mais bientôt, un deuxième défi l’attend : les femelles vont le mettre à l’épreuve de courses poursuites effrénées. Seul le plus rapide et le plus endurant aura une chance de se reproduire.

Chez les hippocampes, le père joue un rôle crucial bien au-delà du moment de la reproduction. Au large des côtes du sud du Portugal, une femelle est en quête d’un compagnon et elle doit le choisir avec soin. Leur union pourrait durer de longues années, et elle va lui confier de porter les œufs et de les mettre au monde.