"Les grandes énigmes de l'histoire" : Égypte, la dynastie perdue sur RMC Story lundi 20 février 2023

Lundi 20 février 2023 à 21:10, RMC Story diffusera un nouveau volet inédit de la collection documentaire "Les grandes énigmes de l'histoire" : « Égypte, la dynastie perdue ».

La science médico-légale de pointe résout certains des mystères les plus alléchants de l'histoire. Les archéologues mettent au jour des trésors chargés d'histoire et d'intrigues, des objets qui ont gardé leurs remarquables secrets pendant des siècles... jusqu'à aujourd'hui.

Une tombe étonnamment préservée dans une ancienne cité égyptienne, contenant la momie d'un pharaon assassiné sans nom. Un énorme cercle de pierres reposant sur le fond marin. Ces énigmes historiques étonnantes et visuellement spectaculaires sont un régal pour les yeux et l'imagination. Emerveillez-vous alors que la technologie du présent déterre les secrets du passé.

En 2014, une nouvelle découverte choquante et macabre a été faite dans l'ancienne ville égyptienne d'Abydos : une tombe, intacte depuis des milliers d'années, contenant les restes mutilés d'un pharaon. Plus remarquable encore, les archives officielles indiquent que ce roi n'a jamais existé.

Des enquêteurs du monde entier tentent de reconstituer la vie et la mort de Seneb-kay et de la dynastie dissidente qu'il a gouvernée pendant l'une des périodes les plus violentes et les plus volatiles de l'histoire du pays.