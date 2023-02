"Dans les yeux d'Olivier" : « Troubles psychiques, leur combat au quotidien » lundi 20 février 2023 sur France 2 (vidéo)

Olivier Delacroix vous donne rendez-vous sur France 2 lundi 20 février 2023 à 22:55 pour découvrir un nouveau numéro inédit de sa collection documentaire "Dans les yeux d'Olivier" dans lequel il est allé à la rencontre d'hommes et de femmes qui souffrent de troubles psychiques.

Blessures invisibles, les maladies mentales terrent très souvent ceux qui en souffrent dans le silence ou la honte. À l’isolement et la peur du jugement s’ajoutent la perte du contrôle de soi-même, un sentiment terrifiant pour les malades et pour ceux qui les entourent. Vivre avec une maladie mentale c’est aussi se résoudre à attendre le bon diagnostic et le traitement adapté pour ensuite composer chaque jour avec cet ennemi intime.

Olivier Delacroix part à la rencontre de femmes et d’hommes qui ont accepté de lui décrire leur monde intérieur. Ils ont dû apprendre à cohabiter avec une maladie qui bouleverse aussi bien leur intimité que leur vie en société.

Alix est bipolaire. Une maladie qui l’oblige à jongler avec ses humeurs. Depuis plusieurs années, elle alterne tant bien que mal les phases de grande euphorie et d’autres de profonde dépression.

Stéphanie est prisonnière de troubles obsessionnels compulsifs qui lui gâchent la vie depuis qu’elle a 7 ans. Pour vivre en société, elle n’a d’autres choix que de pratiquer sans cesse des rituels saugrenus et incontrôlables.

Guillaume, acteur et rappeur plus connu sous le pseudonyme Gringe, était en plein succès quand il a appris la schizophrénie de son frère Thibault. Une maladie qui l’a longtemps dérouté et qu’il a appris à appréhender pour épauler son frère, en proie avec ses voix intérieures.

Rémi vit depuis 30 ans avec une dépression chronique qui l’a poussé à divorcer et à rompre avec toute vie professionnelle. Malgré les anxiolytiques et les antidépresseurs, il peine toujours à sortir de ses angoisses.