"Alaska, la dernière frontière" : le 5ème épisode diffusé sur RMC Découverte dimanche 19 février 2023

Dimanche 19 février 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 5ème épisode de la 11ème saison de la série documentaire "Alaska, la dernière frontière".

La famille Kilcher vit et prospère depuis presque un siècle sur les terres hostiles de l'Alaska. Trois générations ont élevé leurs familles dans leur propriété de 300 hectares. Ils perpétuent l'héritage de deux pionniers, entre tradition et modernité.

Cette année sera unique dans l'histoire de l'Alaska, les Kilcher seront mis à l'épreuve comme jamais auparavant. La vie dans la propriété ne sera plus jamais la même...

Épisode 5

La vie en Alaska n'est pas de tout repos pour la famille Kilcher, notamment lorsqu'il s'agit de trouver des moyens de gagner sa vie et augmenter ses revenus.

C'est dans cette optique qu'August se pose énormément de questions quant à son futur et doit faire des choix qui s'annoncent plus compliqués que prévu. Au vu du climat de la région, le choix est plus que restreint.

Afin de se détendre et s'aérer l'esprit, Eivin décide de l'emmener quelques jours à Red Mountain. Il pourra ainsi se concentrer sur autre chose que son quotidien et trouver l'inspiration pour sa future décision.

En seconde partie de soirée, RMC Découverte rediffusera les épisodes 3 & 4.