"Ukraine : vers l’Europe, loin de Moscou" mardi 21 février 2023 sur ARTE dans Thema

Quelles cartes rebat l’invasion russe en Ukraine ? Une analyse géopolitique et historique d’un conflit aux répercussions planétaires à voir sur ARTE mardi 21 février 2023 à 22:25.

Le 24 février 2022, Vladimir Poutine lance son "opération spéciale" marquée du signe "Z" contre l’Ukraine. Attaquée par son voisin, cette dernière réalise enfin son unité nationale par une farouche résistance, menée sous l’égide de son charismatique et combattif président, Volodymyr Zelensky.

Depuis, l’Ukraine tend un miroir à tous ses voisins : à la Russie de Poutine, qui montre son vrai visage, impérial et répressif, mais aussi à l’Europe, qui découvre sa fragilité militaire et sa dépendance énergétique.

À l’instar de la récente crise sanitaire, l’invasion russe démontre les limites de la globalisation : les pays de la Méditerranée sont menacés de famine, et l’inflation enfle dans les pays industrialisés.

Alors que le Kremlin agite la menace de l’arme nucléaire, la guerre révèle non seulement la véritable identité de chacun, mais fait remonter les fantômes du passé. Poutine réveille ainsi le spectre de Staline, rappelant sans cesse le courage de l’Armée rouge lors de la grande guerre patriotique face au fascisme hitlérien, ce même fascisme qu’il exhorte désormais à éradiquer d’Ukraine. Mais il puise aussi dans un passé bien plus lointain les justifications à sa guerre, s’ingéniant à prouver à coup d’arguments historiques que l’Ukraine fait partie de la Russie…

Répercussions mondiales

L’onde de choc du conflit russo-ukrainien engendre des répercussions sur l’ensemble de la planète, l’Europe en particulier. Encore à l’écart du champ de bataille, cette dernière paie le prix fort de la guerre économique. Quelles sont ses conséquences sur une Union européenne fragile et amputée depuis peu de l’un de ses membres ?

Alors que gronde la guerre médiatique entre le président russe et son homologue ukrainien, entre la Russie et l’Occident, comment répondre à des questions comme : "Quel avenir pour l’Ukraine et l'Ancien Continent ?" ou "Quelle paix pourra-t-on rebâtir ?"

Un an après le déclenchement de la guerre, Alain de Halleux (Brexit – The clock is ticking, Tchernobyl Forever) livre une analyse géopolitique globale, au regard de l'histoire de l’Ukraine et de sa position charnière en Europe.