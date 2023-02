"Parcs naturels : la grande mascarade" : nouvelle enquête d'Hugo Clément sur France 5

Lundi 13 mars 2023 à 21:10, France 5 diffusera une nouvelle enquête inédite d'Hugo Clément consacrée à nos parcs naturels.

Hugo Clément nous emmène à la découverte des plus beaux parcs naturels de France et dévoile les petits arrangements avec la réglementation. Des explosifs, des courses de moto, des rejets d’égouts en pleines zones protégées. La France s’est engagée à classer 10 % de son territoire en protection forte. Où en est-on ?

Edito de Hugo Clément

Quand j’ai vu que la France s'engageait à classer 10 % de son territoire en protection forte, je me suis demandé comment est-ce possible ? Nous avons donc épluché les chiffres et nous nous sommes rendu compte que non seulement nous sommes encore loin de cet objectif mais qu’en plus, nous avons classé des zones inaccessibles et quasiment inhabitées, comme une grande partie de la Guyane et des îles perdues au milieu des océans, pour gonfler les chiffres.

J’ai découvert que, un peu partout en France, des citoyens se battent pour préserver des territoires qui normalement devraient déjà être protégés sur le papier par des labels. Ces combattants ne supportent plus ces petits arrangements avec la législation. Ils m’ont alerté sur des situations ubuesques. J’ai découvert que la France ne respecte pas la législation européenne : dans les zones Natura 2000, il est toujours possible d'épandre des pesticides, alors que cela devrait être encadré. Dans le Var, il est possible d‘attaquer à l’explosif une partie d’un parc naturel régional pour en faire un site industriel, une mine. Même dans les parcs nationaux, que je pensais être bien protégés, je me suis aperçu qu’à Marseille par exemple, les égouts de la ville se déversent au cœur du parc national des Calanques ! Côté mer, la pêche industrielle est autorisée à l'intérieur des parcs marins de nos côtes.

Pourtant, j’ai réalisé que quand on protège vraiment un endroit, les résultats sont extrêmement positifs et la biodiversité revient très rapidement. C’est comme cela que j’ai assisté à la découverte, dans le massif des Ecrins, d’un papillon jamais observé !

Des séquences exceptionnelles

Où sont passées les lentilles vertes du marais Poitevin ?

Le marais Poitevin est surnommé “la Venise verte” pour ces innombrables canaux recouverts de lentilles d’un vert vif… Qui ont pourtant aujourd’hui disparu ! Où sont-elles passées ? La faute aux espèces envahissantes ? Aux pesticides ? A l’agriculture intensive ? Au réchauffement climatique ? Des militants locaux mènent l’enquête et nous avons demandé des comptes au Parc Naturel régional censé les protéger.

Les égouts de Marseille se déversent au cœur du Parc national des Calanques

Savez-vous où terminent les égouts de la deuxième ville de France ? Au cœur du Parc national des Calanques ! Un rejet légal mais à peine croyable en plein cœur de la Méditerranée. Nous avons suivi un lanceur d’alerte lors d’une plongée au plus près des tuyaux d’évacuation pour découvrir une eau trouble et puante dans cet espace normalement protégé.

Dans les parcs marins, la pêche industrielle est autorisée !

On a tendance à penser que la raison d’être d’un parc marin, c’est de protéger les poissons. Pourtant au large de la côte d’Opale, nous avons découvert d’immenses chalutiers en train de pêcher des quantités industrielles de poissons. Ce n’est pas un cas isolé : 47 % de la pêche industrielle en France a lieu dans des zones protégées.

Une compétition de motocross dans un espace Natura 2000

Près du Puy-en-Velay, imaginez des jolis monts, le chant des oiseaux, le bruit du vent… et puis soudain, des centaines de motos qui débarquent pendant plusieurs jours et labourent une zone Natura 2000 pendant un enduro. Une situation que les défenseurs de la nature du coin ne supportent plus.

On peut attaquer à la dynamite un parc naturel régional

S’il y a une chose qui paraît impossible dans une zone protégée, c’est une explosion volontaire pour de l’exploitation minière. C’est pourtant exactement ce qui pourrait se produire à Mazaugues, dans le Var, où une mine s’implante, en plein cœur du parc naturel régional de Sainte-Baume.

Nouveau : tous les propriétaires peuvent faire classer un petit coin de nature

On est jamais mieux servi que par soi-même ! Grâce aux ORE, les obligations réelles environnementales, il est possible pour chaque propriétaire d’un bout de nature, d’un jardin, d’une parcelle, d’un petit étang, de faire classer le site pour s’assurer qu’il sera protégé pendant 99 ans, quoi qu’il arrive.