"Dans les yeux d'Olivier" : « Sous influence » lundi 27 février 2023 sur France 2 (vidéo)

Olivier Delacroix vous donne rendez-vous sur France 2 lundi 27 février 2023 à 23:00 pour découvrir un nouveau numéro inédit de sa collection documentaire "Dans les yeux d'Olivier" dans lequel il est allé à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont été dépossédés de leur vie.

Depuis la crise sanitaire, nombreux sont ceux qui se sont retrouvés fragilisés. Avec l’isolement et les confinements successifs, la vulnérabilité des Français n’a jamais été aussi grande et profitable pour ceux prêts à en abuser.

Gourou, faux thérapeute, coach en ligne, les techniques pour manipuler et emprisonner psychologiquement ne cessent de se développer et de s’adapter à notre époque. Pour les victimes, les conséquences de l’aliénation, souvent sectaire, sont durables et parfois dramatiques.

Pendant des mois, Nathalie a été témoin de la lente agonie de sa mère Jacqueline. Atteinte d’un cancer du sein et sous l’influence d’une pseudo médecine qui prône l’auto-guérison, Jacqueline n’a jamais reçu de soins jusqu’à sa mort.

Fragile psychologiquement, Jennifer s’est tournée vers la philosophie « New age » et est devenue accro aux magnétiseurs, guérisseurs d’âmes en ligne et chamans dans l’espoir d’aller mieux. Pourtant, après deux ans de pratique intensive, la jeune femme sombre dans une profonde dépression.

Irène, elle, a connu l’emprise pendant 30 ans au sein de la secte « Les prêcheurs de l’Apocalypse » dont elle était une fervente adepte. Fascinée par l’aura et l’aplomb de son gourou, Irène n’a pas hésité à tout quitter pour le suivre dans sa folie.

Jean-Philippe a lui aussi sacrifié une partie de sa vie à un homme qu’il considérait comme son mentor. Étudiant en théologie, il a tout abandonné pour suivre un pasteur en Israël qui s’est avéré autoritaire et humiliant.

Olivier Delacroix reçoit les confidences de ceux qui ont été dépossédés de leur vie au fur et à mesure, sans s’en apercevoir, avant de redevenir maîtres de leur existence.