"Santé en France : l'état d'urgence ?" : soirée spéciale sur France 2 mardi 21 mars 2023

Mardi 21 mars 2023 à 21:10, France 2 proposera une soirée-événement consacrée au système de santé français, face aux crises successives qui touchent les Français et les soignants.

Pour éclairer cette situation et comprendre l’urgence des défis, Léa Salamé et Michel Cymes présentent "Santé en France : l'état d'urgence ?", une grande émission de service public qui ira à la rencontre des Français et des acteurs de la santé dans les différents territoires.

Toute la journée, une mobilisation des antennes de France Télévisions accompagnera cette soirée : dans les magazines, sur les plateformes et les réseaux sociaux de France Télévisions qui relaieront cette soirée-événement.

Ce prime exceptionnel sur France 2, présenté par Léa Salamé et Michel Cymes, est composé d’un documentaire et d’un débat. Le film de 85 minutes a été tourné dans toute la France, au plus près des Français, des patients et des soignants.

Au Mans, les soignants sont très engagés pour faire fonctionner le service des urgences de l'hôpital. La Sarthe est un des départements français les plus touchés par la désertification médicale.

À Chaudes-Aigues, commune du Cantal, tout le monde est mobilisé pour la santé de ses habitants. Le maire se bat pour garder ses soignants et tente d’en faire venir d'autres. Une kinésithérapeute est venue de Roumanie pour combler le manque de soignants. Anna a choisi de quitter l’hôpital pour devenir infirmière libérale et s'occuper des personnes isolées.

À Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, le cabinet d'un couple de médecins proches de la retraite a brûlé. Mais ils ont tenu à rester dans le quartier sensible du Val Fourré, pour ne pas abandonner leurs patients.

À Clermont-Ferrand, les soignants du Samu ne comptent pas leurs heures pour sauver des vies. Ils se rendent dans des endroits reculés grâce à l'hélicoptère de la Sécurité Civile.

Au CHU d'Amiens, il n'existe qu'une seule maternité de niveau 3 à 100 km à la ronde. Des sages-femmes et des internes se mobilisent jour et nuit pour faire naître des bébés ; l'amour de leur métier les fait tenir malgré des cadences de travail toujours plus difficiles.

À Lille, les soignants ont fait face cet hiver à l'épidémie sévère de bronchiolite. Ils ont dû se battre pour éviter de déstabiliser davantage les services de pédiatrie déjà affaiblis par la crise.

À Nevers, le maire a mis en place un pont aérien en provenance de Dijon pour amener des médecins dans son hôpital déserté par les soignants.

À Montreuil, en Seine-Saint-Denis, l’hôpital, comme beaucoup d’autres de banlieue, a fait appel à des médecins étrangers pour faire fonctionner ses urgences.

Il y a trois ans, les Français applaudissaient à leur fenêtre tous les soignants. Ce système de santé était encore désigné comme le meilleur au monde. Depuis, pour beaucoup, patients, aides-soignants, infirmières et médecins, l'hôpital est à bout de souffle. Mais, chaque jour, les soignants, à l'hôpital comme en ville, se battent pour le faire tenir et trouvent des solutions pour toujours soigner les patients dignement.

Qu’en est-il vraiment ? Notre santé est-elle aujourd’hui en danger ?

Ce film sera suivi d’un débat animé par Léa Salamé et Michel Cymes avec en plateau les témoins du film mais aussi des patients, des soignants et des responsables politiques.

En seconde partie de soirée, France 2 rediffusera le documentaire "Pronostic vital".

La réanimation est le service qui accueille les malades en ur­gence vitale. Pendant six mois, ce film montre le parcours de ces patients en état critique dès leur arrivée dans le service. Certains en ressortiront. D’autres pas. À travers ces histoires, nous découvrons l’engagement des médecins, des in­firmières, des aides-soignantes et de la psychologue. Ils accompagnent les malades mais aussi leurs familles en situation de grande fragilité émotionnelle.