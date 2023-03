"La TV des 70’s - Quand Giscard était président" vendredi 3 mars 2023 sur France 3 (vidéo)

À voir ou à revoir sur France 3 vendredi 3 mars 2023 à 21:10, "La TV des 70’s - Quand Giscard était président", un document écrit par Philippe Thuillier et réalisé par Matthieu Jaubert.

En mai 1974, Valéry Giscard d’Estaing devient président de la République et veut imprimer une nouvelle ère de modernité.

L'une de ses premières décisions concernera l’éclatement de l’ORTF avec la création de trois nouvelles chaînes de télévision : TF1, Antenne 2 et FR3. Trois nouvelles chaînes publiques mais autonomes et concurrentes. C’est une course à l’audience qui s’engage alors, et désormais les chaînes vont se faire la guerre !

Cette concurrence va donner naissance à un véritable âge d’or pour les programmes de télévision, avec en première ligne les émissions de variétés. Les vedettes de la chanson vont envahir les salons des Français pour leur plus grand plaisir.

Ce documentaire inédit raconte en archives les coulisses de la métamorphose de cette télévision du début des années 1970, entre liberté de ton, scandales, intrigues politiques et émissions devenues mythiques…