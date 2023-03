"L'art de la danse : Cunningham" dimanche 5 mars 2023 sur ARTE

Convoquant archives rares et réinterprétations des pièces les plus marquantes de la première moitié de sa carrière, ce documentaire diffusé dimanche 5 mars à 23:45 sur ARTE propose une plongée éblouissante dans l’œuvre de l’immense danseur et chorégraphe américain Merce Cunningham.

Jeune danseur virevoltant formé auprès de Martha Graham, Merce Cunningham (1919-2009) fonde sa propre compagnie au début des années 1950 à New York. Ses chorégraphies, qui combinent possibilités du ballet et danse moderne, rompent avec les préceptes narratifs de l’époque pour se concentrer sur la pureté du mouvement.

Avec son compagnon, le compositeur John Cage, il élabore un processus de création révolutionnaire fondé sur l’aléatoire (le hasard des dés), l’indépendance de la musique et de la danse – assemblées pour la première fois au moment lors de la représentation –, et des collaborations avec des plasticiens de renom tels que Robert Rauschenberg, Andy Warhol et Jasper Johns.

Génie avant-gardiste

Alla Kovgan propose une emballante traversée de l’œuvre de Merce Cunningham, centrée sur la période 1942-1972, de ses débuts new-yorkais, dans son modeste appartement mal chauffé, à la reconnaissance de son génie visionnaire en passant par les premières tournées américaines de sa troupe en combi Volkswagen et les jets de tomates qu’elle a essuyés.

D’une remarquable inventivité visuelle, son film entrelace de précieuses archives – séances de travail, extraits de spectacles et interviews de l’intéressé et de ses collaborateurs – et des transpositions contemporaines, dans des décors saisissants (les toits de Big Apple, une forêt profonde, un tunnel urbain…), de ses pièces les plus marquantes, interprétées par les derniers danseurs de la compagnie. Celle-ci a été dissoute en 2011, deux ans après la disparation de son fondateur.