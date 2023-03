"Freddie Mercury : enquête sur un destin tragique" lundi 6 mars 2023 sur RMC Story

Lundi 6 mars 2023 à 21:10, RMC Story diffusera le documentaire inédit "Freddie Mercury : enquête sur un destin tragique" écrit et réalisé par Vincent Nequache.

Freddie Mercury est un des artistes les plus célèbres du 20ème siècle. Il va devenir une véritable icône grâce à sa voix exceptionnelle mais aussi grâce à son charisme et sa présence scénique qui vont électriser les foules et lui permettre de communier avec des centaines de milliers de spectateurs. Avec son groupe, Queen, Freddie Mercury va vendre plus de 300 millions de disques et écrire des chansons qui vont à jamais rentrer dans l’histoire.

Mais avant de devenir Freddie Mercury, la rock star flamboyante, il a été Farrokh Bulsara, un jeune garçon timide et mal dans sa peau, un émigré d’origine indienne qui va longtemps cacher son homosexualité à une époque encore très conservatrice qui discrimine les gays. Mais grâce à son talent et à son ambition démesurée, il va réaliser son rêve : devenir une légende, un homme riche et puissant qui, enfin libéré de toute entrave, va pouvoir être lui-même.

La vie de Freddie Mercury c’est enfin et surtout une success story qui va tourner au drame. Celle d’un chanteur atteint du fléau de son époque, le Sida et qui, se sachant condamné, va jeter ses dernières forces dans le travail pour réaliser ses rêves et parachever son oeuvre avant de mourir le 24 novembre 1991 à seulement 45 ans.

Grâce aux interviews de ses plus proches amis comme David Wigg et Peter Straker, mais aussi de ses collaborateurs comme Peter Freestone ou Mike Moran, découvrez de l’intérieur le destin tragique de Freddie Mercury, héros du film Bohemian Rhapsody et véritable mythe des temps modernes...

