"Miroirs" : Immersion au salon de beauté solidaire Joséphine à Clermont-Ferrand, lundi 6 mars 2023 sur France 3

À découvrir dans la case documentaire "La ligne bleue" lundi 6 mars 2023 à 22:50 sur France 3, le documentaire inédit "Miroirs" d'Anouk Burel qui relate la lente reconstruction de femmes déstabilisées par des parcours douloureux, dans un salon de beauté solidaire.

À Clermont-Ferrand, le salon Joséphine, a pour but de venir en aide à des femmes fragilisées par la vie. Entre ces murs, Lucy, socio-esthéticienne, Melissa, socio-coiffeuse, et Léah prennent le temps d’écouter et de prodiguer des soins à des femmes qui n’ont souvent plus l’envie ni les moyens de prendre soin d’elles.

Cristina sort d’une dépression à la suite d’une relation avec un homme qui lui a fait perdre toute estime d’elle-même.

Angelina ne retrouve pas la femme qu’elle était il y a vingt ans ; elle fuit son reflet et son image depuis qu’elle est devenue maman et qu’elle a pris du poids.

Iris a fait un burn-out, elle voudrait s’effacer en se cachant derrière des maquillages extravagants.

Floriane, mère célibataire au chômage, se bat courageusement pour trouver du travail et remonter la pente ; en attendant, elle a retiré tous les miroirs chez elle. Cela fait deux ans et demi qu’elle ne se voit pas.

Le film témoigne de leur renaissance, à l'intérieur du salon et dans leur vie quotidienne. Cette lente reconstruction de l’estime de soi est un chemin pavé de doutes, entre ombre et lumière. Ces femmes réapprennent à apprivoiser leur image et leur corps et partent en quête de beauté. En elles. Et autour d’elles.