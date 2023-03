"L'incendie du Reichstag - Quand la démocratie brûle" mardi 7 mars 2023 sur ARTE dans Thema (vidéo)

Quatre-vingt-dix ans après l’embrasement du Parlement allemand, qui acta le basculement du pays dans la dictature nazie, ce documentaire remarquable diffusé mardi 7 mars à 20:55 sur ARTE reconstitue les événements en s’appuyant sur les enregistrements sonores du procès des incendiaires présumés.

Berlin, 27 février 1933. Il est un peu plus de 21 heures lorsque les premiers témoins aperçoivent des flammes se propager à l’intérieur du Reichstag. Un jeune chômeur néerlandais presque aveugle, Marinus van der Lubbe, est retrouvé seul dans l’édifice. Pour Hitler, il s’agit d’un complot des "Rouges".

Cent mille communistes et sympathisants sont arrêtés dans la nuit et les jours qui suivent, enfermés dans les premiers camps de concentration nazis. Sur la base des déclarations d’un député nazi et d’un cafetier, le président du groupe communiste à l’Assemblée Ernst Torgler et trois activistes bulgares, dont Georgi Dimitrov, futur dirigeant de son pays, sont bientôt désignés comme les complices de van der Lubbe.

Alors que l’Allemagne s’enfonce dans la dictature – Hitler obtient les pleins pouvoirs en mars, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP) devient parti unique en juillet et la terreur ne cesse de s’intensifier, visant également les juifs –, la résistance s’organise depuis l’étranger. Le député communiste allemand Willi Münzenberg, qui a réussi à fuir, supervise la publication d’un Livre brun sur l’incendie du Reichstag, best-seller mondial dénonçant une machination nazie.

Le 21 septembre, le procès s’ouvre à Leipzig, retransmis en quasi simultané à la radio. Au fil des audiences, les allégations contre Hitler et ses chemises brunes (les SA) gagnent en crédibilité. Pour les nazis comme pour les communistes, van der Lubbe fait dès lors office de parfait bouc émissaire. Le 23 décembre 1933, il est condamné à mort, tandis que ses quatre coaccusés sont acquittés.

Matériau inestimable

Quatre-vingt-dix ans après l’incendie qui a balayé la démocratie allemande, le mystère demeure : qui a mis le feu au Reichstag ?

Retraçant en préambule les cinq années de quasi-guerre civile qui ont vu s’affronter nazis et communistes – dans les urnes et dans les rues – jusqu’à cette nuit funeste, le documentaire déroule ensuite la chronologie du drame et ses conséquences en s’appuyant sur un matériau inestimable : les enregistrements sonores des trois mois d’audience.

Superposées sur d’abondantes archives photographiques et audiovisuelles, dont des images colorisées du procès, les voix des témoins, experts et accusés exhumées ici restituent de façon magistrale cette période de basculement dans la tyrannie. Le film donne notamment à entendre les vociférations d’un Goering désarçonné par les questions accusatrices de Dimitrov ou à voir Marinus van der Lubbe sombrer dans une effrayante léthargie, incapable de relever la tête lorsqu’on s’adresse à lui. La condamnation de ce dernier a été annulée à titre posthume en 2008.