"A86 : le défi d'un tunnel à double étage" mardi 7 mars 2023 sur RMC Découverte

Mardi 7 mars 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "A86 : le défi d'un tunnel à double étage" réalisé par Eloïse Davidaud et Timothée Vienne.

Le Duplex A86. Une autoroute souterraine de 10 kilomètres enfouie à plus 90 mètres de profondeur ! Ce boyau de béton XXL, mesurant l’équivalent de plus de 30 Tour Eiffel couchées, est le plus long tunnel de France. Fruit d’une succession de prouesses techniques née de l’imagination d’ingénieurs visionnaires, il est, lors de son inauguration, unique au monde.

Sa construction a nécessité un chantier titanesque. Son coût : 2 milliards d’euros, 5 fois plus que le Viaduc de Millau. Pour affronter les 13 couches géologiques différentes du terrain, au plus près de joyaux du patrimoine français tel que le Château de Versailles, les bâtisseurs du tunnel ont même dû élaborer un gigantesque tunnelier, baptisé Emma. Un monstre d’acier de 200 mètres de long pesant plus 3000 tonnes, l’équivalent de 10 Airbus A380.

Aujourd’hui encore, l’exploitation du tunnel est un défi de tous les instants. Bien plus qu’une autoroute enfouie, il constitue une véritable usine XXL souterraine avec 72 000 m2 de locaux techniques, autant que la surface de la tour Montparnasse. 100 personnes y travaillent 7 jours sur 7 et 24h sur 24. Des agents prêts à affronter toutes les situations de crise.

Révolution technologique dès sa conception, ce tunnel hors-normes constitue aujourd’hui un laboratoire attirant les constructeurs du monde entier pour concevoir les routes et les automobiles du futur.

Plongez au coeur d’un emblème XXL du génie civil à la française, bienvenue dans le tunnel de tous les records, mardi 7 mars à 21:10 sur RMC Découverte.