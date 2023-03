"Les routes les plus dangereuses du monde" au Canada, mercredi 8 mars 2023 sur W9 (vidéo)

À partir du mercredi 8 mars 2023 à 21:10, Stéphane Carpentier vous propose sur W9 de nouveaux épisodes inédits de la série documentaire "Les routes les plus dangereuses du monde". Première destination, le Canada.

Depuis son lancement en février 2021, 19.8 millions de Français se sont passionnés pour les conditions extrêmes des routes les plus risquées au monde.

Cette année, Stéphane Carpentier reprend la route direction le Canada ! Il fera ensuite escale à Los Angeles, puis en Pologne, avant de partir au Mexique sur la terrible autoroute du soleil. Puis, direction la Thaïlande, la Floride, l’Albanie, l’Argentine…

Routes du Canada : alerte au blizzard québécois

Conditions climatiques extrêmes, vitesse excessive et alcool au volant... ce cocktail explosif fait de la route 132 au Québec, la route la plus dangereuse du Canada. Reliant Montréal aux coins les plus reculés de la Gaspésie, une des régions les plus froides du pays, la moindre faute d’inattention peut être fatale. Et pour cause : avec pas moins de 150 accidents mortels chaque année, c’est la route la plus meurtrière du territoire canadien. Un palmarès funeste qui lui vaut le nom de « la route des croix », en hommage aux morts sur l’asphalte.

Pour venir en aide aux accidentés, des professionnels interviennent tout au long des 1 612 km de cette route de tous les dangers. Témoins de carambolages plus impressionnants les uns que les autres, ils ne reculent pourtant devant rien pour accomplir leurs missions, parfois au péril de leur vie.

Pendant deux mois, les caméras de W9 ont suivi le quotidien de ces anonymes de la route 132, dans les situations les plus extrêmes.

En seconde partie de soirée, W9 rediffusera deux numéros des précédentes saison.