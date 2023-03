"100 jours avec la police des Ardennes" mercredi 8 mars 2023 sur RMC Story

Mercredi 8 mars 2023 à 21:10, RMC Story débutera la diffusion d'une nouvelle série documentaire inédite : "100 jours avec la police des Ardennes" réalisée par Sébastien Clech.

La ville de Charleville-Mézières est située dans les Ardennes, dans la région du Grand Est. Pour veiller sur les 47 000 habitants, une police municipale de 33 agents se relaie jour et nuit. Des femmes et des hommes qui sont pour la plupart des anciens militaires, gendarmes ou policiers nationaux. Des professionnels de la sécurité, qui n’ont qu’un objectif, protéger leur ville, et interpeller les délinquants.

Pour les aider, les policiers peuvent s’appuyer sur 106 caméras de vidéoprotection, réparties dans toute la ville. Elles peuvent filmer 24 heures sur 24 la moindre infraction.

Sur le terrain, les policiers de la brigade de nuit enchaînent les interventions risquées dans des quartiers sensibles. Ils ne sont pas les bienvenus, et doivent faire face à une délinquance de plus en plus provocante. La lutte contre le trafic de drogue est aussi un combat quotidien. Les policiers patrouillent jour et nuit pour casser les points de deals. Les policiers n’ont pas qu’un rôle répressif. Ils doivent aussi intervenir auprès de femmes en détresse, victimes de violences conjugales.

Pendant des semaines les équipes qui ont réalisé ce documentaire ont suivi ces policiers dans leurs missions quotidiennes.

Immersion sous haute tension au coeur des Ardennes. Premier épisode à découvrir mercredi 8 mars à 21:10 sur RMC Story.