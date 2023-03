"Science grand format" : « Quand la Seine débordera » jeudi 9 mars 2023 sur France 5 (video)

Jeudi 9 mars 2023 à 21:00 sur France 5, Mathieu Vidard propose dans "Science grand format" le document inédit "Quand la Seine débordera" qui suit des scientifiques qui travaillent pour comprendre le mécanisme des crues et protéger Paris de la montée des eaux.

La Concorde, l'Hôtel de ville ou le Louvre inondés... Une crue centennale de la Seine, égale ou supérieure à celle de 1910 est une hypothèse on ne peut plus sérieuse qui pourrait très fortement impacter Paris et l'Île-de-France dans les prochaines années. Aujourd'hui, des dizaines de scientifiques travaillent sur ce risque majeur, accentué par le réchauffement climatique : comprendre le mécanisme des crues, mesurer et prévoir très précisément leur étendue, analyser le rôle des nappes souterraines, protéger le métro ou les grands musées, et imaginer une ville résiliente…

Dans les laboratoires, des chercheurs étudient les mécanismes de l’eau sur des maquettes géantes et développent des modèles informatiques de crue capables de mesurer et prévoir leur diffusion. Dans le ciel, les avions de l’IGN travaillent à des cartes qui anticipent au mètre près l’étendue d’une crue. Si au fil des ans Paris a renforcé ses protections, la capitale est paradoxalement plus fragile qu’il y a un siècle, avec des infrastructures qui s’étendent sous terre sur sept niveaux. Des ingénieurs imaginent différents scénarios pour concevoir les protections de surface qui permettront de préserver les réseaux de débordements de la Seine, venue inonder le métro… ou le Louvre. Mais l’eau peut aussi monter du sous-sol : des géologues tentent de comprendre comment les nappes phréatiques menacent les entrailles de Paris. Quant aux architectes et urbanistes, ils imaginent un Paris résilient, capable de laisser l’eau s’écouler sans dégâts.

En racontant grâce à des effets spéciaux réalistes cette crue que tous redoutent, ce documentaire montre ce que serait Paris sous les eaux, et dévoile ce que chercheurs et ingénieurs mettent au point pour nous en protéger. Ce documentaire, c'est aussi l’histoire de Madeleine, une Parisienne très attachée à son chat...

Un document écrit et réalisé par Mathieu Schwartz.

Liste des intervenants :