"Familles d'agriculteurs : au plus près de leurs vies" : série documentaire sur RMC Story jeudi 9 mars 2023 (vidéo)

Jeudi 9 mars 2023 à 21:10, RMC Story débutera la diffusion de "Familles d'agriculteurs : au plus près de leurs vies", une série documentaire inédite dans laquelle vous allez retrouver plusieurs participants à "L'amour est dans le pré"...

Parmi les 400 000 exploitations agricoles en France, partez en immersion dans le quotidien haut en couleurs de 12 familles d’agriculteurs Français mais également Belges.

Entre défis personnels et enjeux professionnels, ils nous ouvrent les portes de leurs fermes, mais aussi de leurs coeurs !

Leur point commun : ils sont célèbres dans leur région, et parfois même, dans toute la France ! Par leur singularité, parce qu’ils ont participé à des reportages ou des émissions de télévision, parce qu’ils sont des stars des réseaux sociaux, ils ont su se démarquer

Leurs métiers sont divers et variés, agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, forestiers, mais tous vivent de leurs terres et sont entrepreneurs. Avec toutes les difficultés que cela englobe : problèmes financiers, météo, catastrophes écologiques, accidents, machines en panne ou animaux malades. Ils vont devoir redoubler d’efforts, ou même parfois trouver des stratégies afin de sauver leur exploitation dont certains héritent depuis 500 ans !

Entre joie, éducation des enfants et moments forts dans leurs vies, nous suivrons leurs histoires en temps réel et totale immersion. Dans une époque difficile, en temps de COVID, où tout est remis en question et où l’agriculture est le centre de beaucoup d’attention, et de débats parfois tumultueux, nos familles d’agriculteurs sont prêtes à relever tous les défis !

Épisode 1

Dans ce premier épisode, découvrez le quotidien des 5 premières familles !

Claire et Sébastien fêtent le premier anniversaire de leur fils cadet, Maël ! Entre préparatifs pour accueillir la famille, et travail quotidien à la ferme, l’agricultrice n’a pas le temps de s’ennuyer…

Pour Guillaume et Tom c’est la tonte annuelle des moutons ! Une première pour Tom, qui n’a pas l’air tout à fait serein à l’idée de mettre la main à la pâte… Et la journée n’est pas finie ! Le jeune couple d’agriculteurs doit impérativement faire l’état des lieux pour les travaux de leur future boutique. Pour attirer les clients de la ferme, Tom a décidé qu’il fallait absolument un aquarium en pleine ferme pédagogique ! Guillaume est perplexe…

Thierry (coquin de sort !) nous accueille chez lui, au milieu des vignes, où il a pris du retard pour la taille annuelle, car le temps presse ! Pris d’angoisse après plusieurs années de mauvaise récolte, Thierry ne veut pas se décourager. Cet après-midi, il a rendez-vous avec son jeune voisin Romain, qui va l’aider à réparer son téléphone, un moment cocasse pour le viticulteur. Il va enfin pouvoir appeler sa petite amie !

Les jumeaux Bastien et Sarah décident d’aller voir le champ où elle construira son futur poulailler, avec l’aide de leur père, mais tout reste à faire. La vie d’agriculteur demande du courage et de la ténacité !

Quant à Denis, il élabore une nouvelle recette de fromage, mais son fils Elliot perturbe quelque peu son travail… Heureusement Saliha lui vient en aide, à quelques semaines d’accoucher ! Une fois le travail fait, ils doivent préparer la chambre de bébé avant que celui-ci n’arrive !