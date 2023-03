"Nucléaire : et si Poutine passait à l'acte ?" lundi 13 mars 2023 sur RMC Story

Lundi 13 mars 2023 à partir de 21:10, RMC Story consacrera sa soirée à la guerre en Ukraine avec la diffusion de trois documentaires.

21:10 Nucléaire : et si Poutine passait à l'acte ?

Avec la guerre en Ukraine, c'est l'escalade que tout le monde redoute depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Et si Poutine utilisait l'arme atomique ? Que se passerait-il ? Quels sont les différents scénarios possibles ? Quelles seraient les décisions prises par l'OTAN et par la France ? Pour tout savoir sur les missiles russes, le fameux code nucléaire français et l'équilibre de la terreur.

22:05 Wagner, les mercenaires de Poutine

C’est une milice secrète, sans foi ni loi, aux ordres de Vladimir Poutine : la société militaire privée Wagner est aujourd’hui déployée sur le front ukrainien en soutien aux soldats de l’armée régulière russe. Mais elle a aussi investi un autre terrain de jeu en Afrique depuis l’année dernière : le Mali. Avec pour mission cette fois de déstabiliser la France dans son ancien pré carré africain. Et, vous allez le découvrir dans cette enquête, tous les moyens sont bons pour atteindre ces objectifs.

23:05 La face cachée de Vladimir Poutine : la menace Russe

Découvrez comment Vladimir Poutine a manipulé les élections américaines pour devenir l'un des plus grands dangers pour la démocratie et la sécurité américaines. Il détaille l'ascension épique de Poutine, depuis une enfance dans la pauvreté, jusqu'à son ascension dans les rangs du brutal KGB, pour devenir le dictateur le plus influent du 21e siècle. Ce documentaire explore le caractère du président russe, à travers des dizaines d'entretiens avec des experts, d'anciens espions du KGB, ceux qui ont travaillé pour lui et ceux qui ont osé le contrarier. Elle révèle comment Poutine a utilisé - et utilisera - un arsenal de tactiques parfois mortelles pour garder le dessus sur ses adversaires, dans le but d'accroître la domination russe sur les États-Unis.