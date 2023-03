"100 jours avec la police de Normandie" : 1er épisode mercredi 15 mars 2023 sur RMC Story

Mercredi 15 mars 2023 à 21:10, RMC Story diffusera le premier volet de la collection documentaire inédite "100 jours avec la police de Normandie" : « Vols, prostitution, stupefiants : le quotidien de la police à Caen ».

Située en Normandie, dans le département du Calvados, Caen n’est pas réputée pour être une ville dangereuse. Pourtant, depuis quelques années, la délinquance y est en hausse : trafics de stupéfiants, violences intrafamiliales et cambriolages sont le quotidien des forces de l’ordre. Pour lutter contre ces dérives et protéger les populations, un commissariat de 426 policiers veille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Les équipes de cette serie documentaire ont pu filmer l’unité de Police Secours pendant plusieurs semaines. Des femmes et des hommes dévoués à leur métier, prêts à intervenir à n’importe quelle heure sur n’importe quelle mission. Avec la crise, les vols dans les supermarchés explosent. Régulièrement, les policiers doivent intervenir auprès de ces personnes en détresse.

Sur les routes, le comportement inconscient de certains automobilistes pourrait provoquer des drames. Les gendarmes veillent pour stopper ces fous du volant. De plus, la consommation de drogue reste un fléau, surtout chez les plus jeunes. Les policiers de Caen patrouillent sans relâche pour faire de la prévention auprès des consommateurs et interpeller les dealers. Immersion dans le quotidien des policiers de Caen.

Premier épisode à découvrir le mercredi 15 mars dès 21:10 sur RMC Story.