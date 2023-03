"Les années sida, à la mort, à la vie" dimanche 26 mars 2023 sur France 5 dans "La case du siècle"

Dimanche 26 mars 2023 à 22:50 dans "La case du siècle", France 5 diffusera le documentaire inédit "Les années sida, à la mort, à la vie" écrit et réalisé par Lise Baron.

1981, une revue médicale américaine rend compte d’une mystérieuse maladie qui touche cinq jeunes hommes, en bonne santé apparente, et qui ont tous des pratiques homosexuelles. En France, Willy Rozenbaum, infectiologue, découvre la description de ces cinq cas et croit reconnaître chez l’un de ses patients le même type de symptômes. C’est le début de l’effroyable épidémie de ce que l’on finira par nommer sida.

En France, durant près de quinze ans, ce sont alors différentes sphères de la société qui vont se battre sans relâche. Médecins, infirmières, chercheurs et chercheuses, associations de patients, journalistes ou artistes, ils et elles vont chacun et chacune à leur manière se jeter dans ce combat contre le sida. Il y a urgence, car bientôt des jeunes de moins de 30 ans meurent chaque jour dans l’indifférence quasi générale.

Face à la peur, au manque d’intérêt, à la stigmatisation, des personnes vont alors s’engager pour tenter de comprendre cette nouvelle maladie, lutter pour sensibiliser les pouvoirs publics, l’opinion, les laboratoires pharmaceutiques, pour prendre soin des malades et faire enfin entendre leur voix.

À l’aide d’archives et du récit de témoins de l’époque, le film fait ainsi revivre une lutte déterminante de notre histoire contemporaine.