"Réseau d'enquête" : « La thérapie des profondeurs » sur France 3 mercredi 5 avril 2023

Charles-Henry Boudet vous donne rendez-vous sur France 3 mercredi 5 avril 2023 à 23:05 pour un nouvel inédit du magazine "Réseau d'enquête" dont le thème sera « La thérapie des profondeurs ».

Fanny, comédienne, était au Bataclan avec son mari le 13 novembre 2015. Ils en sont sortis vivants mais profondément affectés. Elle a participé avec d'autres victimes de stress post-traumatique à des séances de plongée thérapeutique en Guadeloupe et au large de Marseille. Une révélation.

Sous l'eau la fréquence respiratoire diminue et s'aligne sur la fréquence cardiaque qui elle aussi diminue. Un apaisement qui facilite la résilience et permet de réguler le stress et les émotions.

La plongée sous-marine sur ordonnance, c'est donc désormais possible et prescrit par de nombreux médecins. Et pour ceux qui ne peuvent plonger, les centres de médecine hyperbare prennent le relais.

Des fonds sous-marins à l'hôpital Sainte-Marguerite de Marseille. Charles-Henry Boudet nous fait découvrir une médecine nouvelle, encore peu connue mais aux résultats aussi surprenants qu'indéniables. L'oxygénothérapie répare les tissus irradiés, stimule les défenses immunitaires, aide à la cicatrisation.

Autre découverte de taille, les bienfaits thérapeutiques de l'apnée et une rencontre magique avec Morgan Bourc'his, champion du Monde de la discipline.

Les invités :

Mathieu Coulange, chef du service de médecine hyperbare, subaquatique et maritime de Marseille.

Jean-Christophe Boisseau, président et bénévole de l'association Ô'vivr à Six-Fours-les-Plages.

Corinne Revest, professeure d'activité physique adaptée au foyer Maurice Dujardin de Bandol.

Morgan Bourc'his, champion du Monde d'apnée.

Antony Lacanaud, directeur du Musée subaquatique de Marseille.

Les reportages de France 3 Région :

"Thérapie des profondeurs et victimes de stress post-traumatique", un reportage de France 3.

"Plongée et handicap : le bonheur retrouvé", un reportage de France 3 Bretagne.

"La plongée sous-marine, une révélation pour les enfants de la lune", un reportage de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur.

"Les bienfaits de l'apnée", un reportage de France 3 Normandie.

"Marseille, un musée sous la mer", un reportage de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur.