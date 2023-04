"Familles d'agriculteurs : au plus près de leurs vies" : 5ème épisode jeudi 6 avril 2023 sur RMC Story

Jeudi 6 avril 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de découvrir le 5ème épisode de "Familles d'agriculteurs : au plus près de leurs vies", une série documentaire inédite dans laquelle vous allez retrouver plusieurs participants à "L'amour est dans le pré"...

Parmi les 400 000 exploitations agricoles en France, partez en immersion dans le quotidien haut en couleurs de 12 familles d’agriculteurs Français mais également Belges. Entre défis personnels et enjeux professionnels, ils nous ouvrent les portes de leurs fermes, mais aussi de leurs coeurs !

Leur point commun : ils sont célèbres dans leur région, et parfois même, dans toute la France ! Par leur singularité, parce qu’ils ont participé à des reportages ou des émissions de télévision, parce qu’ils sont des stars des réseaux sociaux, ils ont su se démarquer

Leurs métiers sont divers et variés, agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, forestiers, mais tous vivent de leurs terres et sont entrepreneurs. Avec toutes les difficultés que cela englobe : problèmes financiers, météo, catastrophes écologiques, accidents, machines en panne ou animaux malades. Ils vont devoir redoubler d’efforts, ou même parfois trouver des stratégies afin de sauver leur exploitation dont certains héritent depuis 500 ans !

Entre joie, éducation des enfants et moments forts dans leurs vies, nous suivrons leurs histoires en temps réel et totale immersion. Dans une époque difficile, en temps de COVID, où tout est remis en question et où l’agriculture est le centre de beaucoup d’attention, et de débats parfois tumultueux, nos familles d’agriculteurs sont prêtes à relever tous les défis !

Épisode 5 De génération en génération.



Dans le Gers chez Claire et Sébastien, c’est la course. Le salon de l’agriculture approche à grand pas ! Sébastien a quitté son travail de mécanicien pour se consacrer à la ferme et aujourd’hui le travail ne manque pas. Claire lance une nouvelle recette de pâté, un défi osé pour la productrice qui doit être fin prête pour le départ aux aurores le lendemain. Un départ stressant tant sur le plan professionnel que personnel puisque Claire et Sébastien qui doivent laisser leurs enfants à leur famille.

En Charente-Maritime, Frank reçoit des enfants pour une activité sur la conception de nichoir à oiseaux pour les inciter à se reproduire. Un défi de taille pour ce grand réservé qui cherche l’amour et veut transmettre aux générations futures. Nous découvrirons également si ses amis ont eu raison de l’inscrire sur une application de rencontres.

Chez Thierry, c’est une course contre la montre et le printemps qui s’annonce ! En retard sur la taille de ses vignes, le viticulteur a fait appel à trois amis pour l’aider. C’est un soulagement pour lui qui peine à finir ses fins de mois et qui mise tout sur cette prochaine récolte. Mais si la solidarité rurale est de mise pour Thierry, autre bonne nouvelle, il va recevoir des nouvelles de sa belle Claudine…

Chez Denis et Saliha, le nouveau fromage de Denis est enfin prêt C’est le grand test ! Véritable enjeu, cette nouvelle offre pourrait l’aider à compléter ses revenus pendant les mois creux. Côté vie privé, un autre projet les attend : l'arrivée de leur nouveau garçon, la césarienne de Saliha est prévue dans 2 jours !

Dans l’Aisne, Thomas fête ses 30 ans et pour l'occasion, Virginie a décidé de lui organiser une fête costumée avec ses proches. L’heure est aux derniers préparatifs, avant l'arrivée des 50 personnes conviées ce soir pour célébrer l'événement. Virginie lui a offert le cadeau de ses rêves.

Dans l’Orne, nous retrouverons Jennifer et Jean-François, nos deux exploitants laitiers. Ils s'apprêtent à faire un point sur les travaux de leur stabulation. Ils ont pour projet de l'agrandir car elle est actuellement trop petite pour accueillir leurs quatre-vingt-seize vaches

Embarquez pour cet épisode inédit de "Familles d’agriculteurs : au plus près de leurs vies" à découvrir le jeudi 6 avril 2023 à 21:10 sur RMC Story.