"L'Affaire Picasso" : soirée spéciale consacrée à Pablo Picasso sur France 5 vendredi 7 avril (vidéo)

Dans le cadre de l'année « Célébration » organisée pour les 50 ans de la mort de Picasso, France 5 lui consacre une soirée spéciale vendredi 7 avril 2023 à partir de 21:00.

21:00 "L'affaire Picasso"

« Dans le XXe siècle, il n’y a eu que de Gaulle, Chaplin et Picasso », disait André Malraux. Et en effet, PI-CA-SSO, ce sont trois syllabes qui résonnent sans égal dans l’époque.

L’homme du XXe siècle qui a su imposer son regard sur le monde.

Le patron de l’art moderne, le plus grand peintre depuis la Renaissance, dont la production fut phénoménale.

Un homme aussi célèbre que Marylin Monroe ou Charlie Chaplin en son temps.

Le peintre qui, avec Guernica, s’engagea pour la liberté́ et devint pour Hitler le symbole de l’Art dégénéré.

Une icône !...

Mais qui tout au long de sa longue existence scandalisa par ses ruptures artistiques autant que par son mode de vie. Potier de village, communiste et milliardaire… Sans parler de « l’ogre Picasso » et la ronde de ses amours nombreuses, ses femmes illégitimes comme légitimes. Les héroïnes comme les détruites (Dora Maar) qui toutes furent ses modèles.

Comment avec un tel homme séparer l'œuvre de la vie ?

Et une famille, une descendance si compliquée, une fortune colossale, et ni testament ni reconnaissance paternelle ; sa succession donnant lieu notamment à un homérique inventaire de 120 000 œuvres, puis à une historique donation à l'État.

Le mystère Picasso ! Qui était-il vraiment ? Qui se cachait derrière ce regard ? Un minotaure ? Un créateur, dépassant tous les autres ? Ou bien un destructeur ? Comme l’a écrit un de ses biographes, « le moins humain des hommes, et le plus bienveillant des monstres » ?

Ce film raconte le siècle Picasso. À travers des archives rares, des films familiaux inédits, les témoignages de ses compagnes : Fernande Olivier, Marie-Thérèse Walter, Françoise Gilot et les souvenirs de Paloma Picasso, la fille de Picasso et Françoise Gilot, et de ses petits-enfants, Bernard Ruiz Picasso, Olivier Picasso, Diana Widmaier Picasso.

Dans la lignée de son remarqué Les vies d’Albert Camus, le film de Georges-Marc Benamou, "L'affaire Picasso", est une saga intime, haletante, inédite.

22:35 "Un été à la Garoupe"

Plus qu’un journal de voyage surréaliste, ce film raconte l’amitié qui lie un groupe de peintres, de photographes et de poètes passionnés d’art.

L’été 1937, Man Ray et sa jeune compagne Ady Fidelin retrouvent un groupe d’amis à la pension Vastes horizons, dans le village de Mougins, sur les hauteurs d’Antibes. Il y a le poète Éluard et sa femme Nusch, Roland Penrose et sa future femme Lee Miller, Picasso et Dora Maar. Man Ray a emmené avec lui sa caméra et une nouvelle pellicule Kodachrome couleur qu’il souhaite expérimenter.

Les films de Man Ray sont à chaque fois des expériences filmiques d’avant-garde. Il filme ses amis, fait tournoyer la lumière, floute l’image, s’amuse, déshabille souvent les femmes, telle la mythique Kiki de Montparnasse ou la fascinante Lee Miller... À Mougins, Man Ray décide de tourner un petit film avec sa famille de cœur.

Construit en saynètes, drôle, direct et riche en images ludiques, le film prendra comme titre La Garoupe, la plage d’Antibes qui les accueillent chaque jour.