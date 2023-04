"Retour à l'instinct primaire" saison 7 : 2 épisodes inédits samedi 8 avril 2023 sur RMC Story

Samedi 1er avril 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes inédits de la 7ème saison de "Retour à l'instinct primaire".

Deux inconnus, un homme et une femme, aguerris aux techniques de survie, ont décidé de mettre leurs compétences à l’épreuve des biotopes les plus hostiles de la planète. Sans eau, sans nourriture et sans vêtement, ils devront réussir à se protéger des températures extrêmes, de prédateurs féroces et d’insectes aux morsures redoutables, tout en collaborant pour survivre pendant … 21 jours.

Ils s’apprêtent donc à tenter l’un des défis les plus extrêmes jamais imaginés en matière de survie. Et pour y arriver, ils devront accepter de retourner… à leur instinct primaire !

21:10 Épisode 7x05 La forêt du diable (partie 1)



La nature glaciale du Montana pousse à bout les survivalistes. Alors qu'ils ont du mal à collaborer, ours et élans agressifs encerclent leur camp.

21:10 Épisode 7x06 La forêt du diable (partie 2)



Cet épisode n'a pas été présenté par la chaîne.