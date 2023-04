"Lourdes : l’énigme des guérisons inexpliquées" sur RMC Story lundi 10 avril 2023

Lundi 10 avril 2023 à 21:10, RMC Story diffusera le documentaire inédit "Lourdes : l’énigme des guérisons inexpliquées" réalisé par Blandine Josselin.

Au coeur des Hautes Pyrénées, Lourdes est devenu en un siècle et demi l’un des sanctuaires les plus importants de la chrétienté.

Chaque année, jusqu’à 4 millions de pèlerins venus du monde entier affluent, attirés comme un aimant par la grotte de Massabielle au coeur du sanctuaire. Ils viennent prier, toucher le rocher et surtout boire l’eau de la source que certains considèrent miraculeuse. Pour les croyants, ce lieu est paré d’un pouvoir surnaturel puissant, capable de soigner toutes les maladies. Soixante-dix miracles ont en effet été proclamés ici et plus encore de guérisons jugées inexplicables en l’état actuel des connaissances scientifiques.

Et ces guérisons souvent spectaculaires sont loin d’être le seul des mystères de Lourdes. Ceux-ci commencent en 1858, quand Bernadette Soubirous, une pauvresse de 14 ans, dit avoir vu la Vierge à 18 reprises dans cette petite grotte insalubre à l’écart de la ville. Ces apparitions vont déchainer les passions et devenir très vite une véritable affaire d’État et un enjeu majeur pour le Vatican.

Tous vont vouloir faire la vérité sur l’énigme « Lourdes », de l’enquête de la police à celle de l’évêque jusqu’à l’établissement d’un bureau médical d’une transparence étonnante qui va tenter de démêler le vrai du faux et ainsi de prouver le miracle par la science, du jamais vu dans le monde des religions.

Embarquez grâce aux interviews des plus grands experts, dont l’actuel Président du Bureau Médical de Lourdes, mais aussi celle de Bernadette Moriau, dernière miraculée officielle, dans ce documentaire inédit "Lourdes : l’énigme des guérisons inexpliquées" à découvrir lundi 10 avril 2023 à 21:10 sur RMC Story.