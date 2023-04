"Produits monastiques, à quel saint se vouer ?" mardi 11 avril 2023 sur France 5 - Vidéo

Mardi 11 avril 2023 à 21:00, France 5 diffusera le documentaire "Produits monastiques, à quel saint se vouer ?" écrit et réalisé par Julia Le correc.

Monastères et abbayes sont des joyaux du patrimoine français. Derrière ces vieux murs, moines et moniales vivent reclus au rythme des offices. Un quotidien de privation régi par des règles très strictes. Mais s'ils se contentent de peu, ils ont quand même besoin d'argent…

En France, près de 200 communautés religieuses ont ainsi une activité économique. Ancrés dans un territoire, simples et bios avant l'heure, les produits monastiques sont plus que jamais dans l'air du temps. A côté des produits alimentaires classiques - vins, fromages ou encore confitures –, ils sont désormais présents sur le marché des cosmétiques et même des compléments alimentaires. Sur internet ou en boutique, 3 000 produits se réclament ainsi d'une abbaye. Le marché est estimé à 80 millions d'euros par an.

Comment, au XXIe siècle, ces religieux arrivent-ils à conjuguer foi et business ? Pourquoi leurs produits inspirent-ils autant confiance ? Comment sont-ils fabriqués aujourd'hui et par qui ?

Ce documentaire enquête.