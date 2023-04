"William et Harry : de l'amour a la haine" sur C8 vendredi 28 avril 2023

Vendredi 28 avril 2023 à 21:20, C8 diffusera le documentaire inédit "William et Harry : de l'amour a la haine" réalisé par Vincent Martin.

Ils n’auront pas respecté la promesse qu’ils avaient faites à leur mère : Ne jamais se fâcher, toujours se soutenir… Aujourd’hui, ils ne s’adressent plus la parole et ne se sont pas vus depuis des mois. C’est officiel la guerre est déclaré. Du jamais vu au sein de la famille royale !

Pour autant, William ne serait pas le gentil petit prince doux au cœur tendre qu’on veut nous vendre. Caractériel, ultra traditionaliste, il a été formé par sa grand-mère pour qui seule la couronne compte. Aucune pitié pour ceux qui ne la servent pas comme il se doit. Le devoir avant tout !

Harry, de son côté est le mal aimé. Faire-valoir de la couronne, il est le second, celui qui ne régnera jamais. Fier, généreux et sympathique, il était le plus aimé de la famille avant son départ pour les Etats Unis avec Meghan.

Les couteaux sont sortis, c’est Dallas à Buckingham Palace. Les frères se détestent, les belles sœurs aussi.

Qui remportera la bataille de l’image et le cœur des britanniques ? Et surtout le Roi Charles III aura-t-il la main aussi ferme que sa mère pour tenir le royaume ?