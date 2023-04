“Secrets d'histoire” : L'histoire de D'Artagnan racontée par Stéphane Bern sur France 3 mercredi 12 avril 2023 - Vidéo

Mercredi 12 avril 2023 à 21:10, Stéphane Bern vous propose dans "Secrets d'histoire" de découvrir l'histoire d'un des héros les plus fougueux de l'histoire de France : d'Artagnan !

Cest l’un des héros les plus fougueux de l’histoire de France, le comte Charles de Batz de Castelmore… plus connu sous le nom de d’Artagnan...

Qui n’a jamais entendu parler des aventures de ce mousquetaire à la casaque bleue, soldat intrépide et audacieux du roi et véritable Mozart de l’escrime ?!

C’est depuis le département du Gers, dans le château où d’Artagnan voit le jour au début du XVIIe siècle que Stéphane Bern démarre sa formidable épopée à la découverte de ce personnage plein de panache.

Comment ce Gascon d’origine arrive-t-il à intégrer la prestigieuse compagnie des mousquetaires, cette unité d’élite au sein de laquelle il va rencontrer ceux qui deviendront ses amis de toujours… Atos, Portos et Aramis…

Tour à tour espion et messager, d’Artagnan est aussi le geôlier des plus célèbres prisonniers du XVIIe siècle, comme le surintendant des Finances Nicolas Fouquet, qu’il arrête et jette en prison sur ordre du roi.

Véritable homme de confiance de Louis XIII, du cardinal Mazarin, puis de Louis XIV, d’Artagnan participe aux fastes de la cour, dont il connaît les secrets les plus terribles… il voit tout, il entend tout… mais il ne dit rien.

Plongez au cœur d’une histoire fascinante et intime, qui lève le voile sur un d’Artagnan amoureux et père de deux enfants, mais qui est bien moins victorieux sur le terrain des sentiments que sur le champ de bataille.

Stéphane Bern vous propose de découvrir un d’Artagnan flamboyant, qui n’a rien à envier à la légende littéraire née de l’imagination d’Alexandre Dumas, dans son célèbre roman Les trois mousquetaires.

Voici d’Artagnan, l’homme, la légende, et sa formidable devise : « Un pour tous et tous pour un ! ».

Avec la participation de :