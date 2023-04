"Infirmière scolaire" : document inédit sur France 2 mercredi 12 avril 2023 dans "Infrarouge"

Mercredi 12 avril 2023 à 23:00, juste après la diffusion de "L'écolde la vie", France 2 proposera dans la case documentaire "Infrarouge" le documentaire "Infirmière scolaire" réalisé par Delphine Dhilly.

"Infirmière scolaire" filme ce lieu refuge du collège, sentinelle des maux contemporains, et rappelle l’enjeu social et politique de l’écoute.

À Piney, dans un collège de campagne, Melissa reçoit environ 20 élèves par jour, pour des bosses jusqu’aux maux de cœur.

Ce film raconte la manière dont elle écoute, soigne et accompagne ces adolescents en construction, et l’importance d’un lieu intermédiaire, sentinelle où les élèves peuvent être encore des enfants, le temps d'une consultation.

Note d’intention de Delphine Dhilly, réalisatrice

On se souvient presque tous de cet endroit où on allait pour souffler, quand on avait mal au ventre, ou prétendre qu’on avait mal à la tête, un soi-disant coup reçu au foot, une chute de vélo, quand on avait oublié ses tampons, qu’on avait un chagrin qui montait, un secret écrasant, et que se cacher dans les toilettes ne suffisait plus.

Bobos bénins, douleurs chroniques ou chagrins passagers, on se rappelait souvent qu’il y avait l’infirmerie, les deux ou trois lits pour s’allonger un peu, et l’infirmière à qui parler.

Seul endroit où l'on peut enfin baisser la garde, quitter la posture, l’apparence, la mise en scène de soi face aux profs, aux pairs. L’infirmière (car c’est le plus souvent une femme) est là pour écouter, soigner si elle peut, et surtout, elle ne fait pas suer et elle ne va pas balancer. Mais elle voit et écoute ce que ni les profs, ni les parents, ni même le médecin de famille parfois ne décèlent. Violences familiales, harcèlement, souffrances psychiques, carences en tout genre…

Ce film suit Melissa dans un collège rural du Grand Est. Il raconte la relation qu’elle noue avec ces adolescents en construction. Dans son infirmerie se dénouent les grands et les petits secrets du collège...