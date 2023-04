"Science grand format" : « Pavlopétri, les secrets d'une cité engloutie » jeudi 13 avril sur France 5 (vidéo)

Jeudi 13 avril 2023 à 21:00 sur France 5, Mathieu Vidard vous propose dans "Science grand format" de découvrir le document « Pavlopétri, les secrets d'une cité engloutie ».

En 1967 un océanographe découvre par hasard les ruines d'une cité submergée au large de la côte grecque. Ces vestiges mystérieux renferment les secrets d'une civilisation perdue, vieille de plusieurs milliers d'années. La ville de Pavlopétri pourrait même être la plus ancienne cité engloutie de l'histoire. Aujourd'hui, grâce à un changement de direction des courants marins, elle se retrouve exposée pour la première fois. Pour les archéologues, c'est une chance inespérée de comprendre ses secrets. Mais ils doivent agir vite.

Ce film nous permet de suivre les chercheurs alors qu'ils explorent les fonds marins. Grâce à leurs découvertes, la ville sera reconstruite en images de synthèse. À son apogée, Pavlopétri comptait plus d'une centaine de bâtiments et s'étendait sur près de 100 000 mètres carrés. Certaines de ses constructions s'élevaient sur trois niveaux, avec des cours ouvertes. Les rues étaient pavées, organisées autour d'une place centrale. À l'âge du bronze, cela représentait une grande ville, qui devait avoir une importance particulière.

Grâce à un robot sous-marin ingénieux et à la modélisation en 3D, les archéologues vont faire des découvertes inédites. Au fur et à mesure de leurs recherches, ils découvrent pourquoi cette cité est devenue si importante, et la nature de son industrie. Qui régnait autrefois sur cette ville mystérieuse ? Et pourquoi a-t-elle disparu sous les eaux ?

Un document inédit écrit et réalisé par Sam Mortimore.