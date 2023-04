"Les enfants de Las Brisas" mercredi 12 avril 2023 sur France 2

Mercredi 12 avril 2023 à 00:00, France 2 diffusera dans la case documentaire "25 nuances de doc" « Les enfants de Las Brisas » un film réalisé par Marianela Maldonado.

Pendant une décennie, de 2010 à 2020, Marianela Maldonado a filmé trois jeunes enfants du quartier de Las Brisas, parmi les plus pauvres de la ville de Valencia, au Venezuela, engagés dans « El Sistema », un programme d’éducation musical fondé par le chef d’orchestre José Maria Abreu dans les années 1970 au Venezuela.

Rêvant de devenir le nouveau Gustavo Dudamel, lui-même « enfant d’El Sistema », Dissandra, Edixon et Wuilly et leur famille ont vécu pendant une décennie pour et avec la musique avec l’espoir d’obtenir une place de musicien professionnel dans un des orchestres du pays. Pour tous, la possibilité d’une vie meilleure. Au fil des années et des auditions très sélectives pour progresser dans ce système, les enfants devenus adolescents ont vu leur rêve se briser dans le chaos qui s’est peu à peu emparé du pays. Forcés de gagner leur vie après l’école, Dissandra et Wuilly sont contraints de s’exiler hors du pays, tandis qu’Edixon s’engage dans l’armée.

Le film de Marianela Maldonado, sa proximité avec ces personnages avec qui elle a su nouer des liens forts, apporte un éclairage intime et bouleversant sur ce pays, confrontant les rêves individuels d’enfants aux promesses d’un régime qui sombre dans la corruption et la misère. Dans les décombres de ces rêves brisés restent trois jeunes adultes que la musique a fait grandir envers et contre tout.

Ce film a reçu le prix spécial du Jury Sacem 2022 du meilleur documentaire musical.

Les enfants

Dissandra

Dissandra a été élevée par sa mère et sa grand-mère. La famille vit dans une des zones les plus dangereuses du quartier de Las Brisas, où des gangs rivaux s'affrontent quotidiennement. Pour l'aider à surmonter la perte de deux petites sœurs, sa grand-mère l'inscrit à l'âge de 9 ans dans l’école de musique d’El Sistema, où elle apprend le violon.

Wuilly

Enfant, Wuilly a grandi avec toute sa famille au sein d’une secte religieuse. À la sortie de l’enfance, il découvre la musique classique et décide d’apprendre le violon en regardant des vidéos sur Internet.Très vite, il maîtrise l’instrument et intègre El Sistema. Remarqué par l’un des fondateurs du programme, il est nommé au sein de l’orchestre des jeunes de la ville de Caracas.

Edixon

Edixon a perdu son père lorsqu'il avait 18 mois. Il a été élevé par sa mère, sourde, et sa grand-mère, qui l'inscrit à l'école de musique d’El Sistema pour l'éloigner de la violence de la rue. Edixon rêve de ressembler à Gustavo Dudamel et de voir sa mère recouvrer l'ouïe pour pouvoir l'entendre jouer.

Note d'intention de la réalisatrice, Marianela Maldonado

En 2009, une école de musique financé par « El Sistema » s’est ouverte dans le quartier de Las Brisas, l’un des plus pauvres de la ville où je vivais alors : Valencia. El Sistema est un programme d’éducation musicale créé par le chef d’orchestre José Antonio Abreu dans les années 1970 au Venezuela et qui depuis a essaimé dans le monde entier. L’un de ses plus illustres élèves est le chef d’orchestre Gustavo Dudamel.

Je voulais montrer quelque chose de différent sur cette organisation dont quelques documentaires avaient déjà fait un portrait élogieux.

J'ai eu la chance de faire la connaissance de quelques enfants de la première classe de l'orchestre de Las Brisas, sans prévoir qu’ils feraient bientôt partie intégrante de ma vie. Le sérieux, la persévérance et la discipline avec laquelle ces enfants pauvres se sont consacrés à la musique m’ont immédiatement touchée. Avec eux, j’ai appris que poursuivre un rêve pouvait nous rendre plus résilients. Dans la musique, ces enfants ont puisé les ressources nécessaires pour surmonter la crise qui a dévasté le pays et appauvri un peu plus leur famille.

Immergé à leur côté dans El Sistema, j’ai pu aussi observer la manière dont l’État vénézuélien a peu à peu pris le contrôle du programme d’éducation musicale pour en faire l’étendard de la révolution bolivarienne. Dissandra, Wuilly, Edixon et leurs ami.e.s ont fait partie du million d’enfants que le gouvernement vénézuélien avait donné pour objectif à El Sistema d’intégrer dans son programme d’éducation musicale et populaire. Une ambition qui s’est perdue alors qu’une part croissante de la population a sombré dans la pauvreté et que l’État peine de plus en plus à lui assurer l’accès à des services de base comme l’éducation, la santé ou la sécurité et que les pénuries d’eau, d’électricité et de nourriture sont quotidiennes dans le pays.