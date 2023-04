"Disco, la révolution française" samedi 15 avril 2023 sur France 3

Samedi 15 avril 2023 à 21:10, France 3 diffusera le documentaire inédit "Disco, la révolution française" écrit et réalisé par François Chaumont, raconté par Emilie Mazoyer.

DISCO : 5 lettres, un raz de marée musical et mondial, et un pari gagné, celui de la postérité.

Encore aujourd’hui, le disco triomphe sur les pistes de danse sans qu’aucun de ses hymnes n’ait pris une ride.

De la French Touch des années 1990-2000 à Juliette Armanet et Clara Luciani aujourd’hui, les différentes scènes musicales françaises se sont constamment réappropriées cet héritage musical né dans les années 1970 et désormais incontournable. Génération après génération, le disco est resté le langage universel de la fête et du lâcher-prise.

Dans ce mouvement joyeux, désordonné, hédoniste, libérateur, la France a joué l’une des partitions principales, et sans doute même la plus élaborée.

Dans les années 1970, Claude François, Sheila, Dalida, Patrick Juvet et les artistes francophones les plus en vue ont adopté le disco et l’ont propulsé aux sommets des charts. Jusqu’au début des années 1980, c’est le French Sound qui est mondialement plébiscité. Un son détenu par quelques sorciers tricolores qui ont créé les groupes les plus emblématiques de ce mouvement mondial, comme les Village People.

Certains Français ont été les précurseurs et les pionniers du genre avec, entre autres, Cerrone, dont la musique s’est propagée dans le monde entier et continue d’inspirer encore aujourd’hui de jeunes musiciens.

Mais derrière le strass, les paillettes, les boules à facette se cache un mouvement bien plus contestataire qu’il n’y paraît, capable de transformer les pistes de danse en machine à intégrer toutes les minorités sexuelles et ethniques.

Le film raconte cette révolution du son à la française qui résonne encore dans tous les corps.

Avec : Cerrone, Patrick Hernandez, Sheila, Jean-Michel Jarre, Amanda Lear, Dimitri from Paris, Chris Francfort (Gibson Brothers), Claude François jr, Karen Cheryl (nom de scène d’Isabelle Morizet), Orlando (frère de Dalida), Didier Marouani (Space), Patrick Jean-Baptiste (Ottawan), Anthony Belolo (fils d’Henri Belolo producteur des Village People).