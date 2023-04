"Russie : un peuple qui marche au pas" sur France 5 dimanche 16 avril 2023 - Vidéo

Dimanche 16 avril 2023 à 21:00 sur France 5, Mélanie Taravant vous proposera de découvrir dans "Le monde en face" le documentaire choc "Russie : un peuple qui marche au pas" réalisé par Ksenia Bolchakova et Veronika Dorman.

Le 24 février 2022, notre monde a basculé. Des chars ont déferlé sur l’Ukraine. Des bombes sont tombées du ciel. L’agresseur était la Russie. Notre pays d’origine.

Nous, Ksenia Bolchakova et Veronika Dorman, françaises d’origine russe, meilleures amies et journalistes, nous nous sommes retrouvées plongées dans un abîme d’un genre nouveau, une douleur qui ne ressemble à aucune autre, une culpabilité insoutenable. Nous, qui parlons russe à nos enfants à Paris, étions sans voix, impuissantes, voyant notre Russie devenir un empire du mal.

La débâcle de notre pays vaut bien des images et des mots. Ce film est une quête de sens. Pour nous, mais aussi pour les observateurs de la Russie qui avaient minimisé sa capacité de nuisance. Vis-à-vis de ses voisins, à commencer par l’Ukraine. Et envers sa propre population, intimidée, servile, complice.

Pour comprendre comment les Russes ont pu sombrer dans cette folie et comment notre Russie a pu s’abîmer dans une guerre à la fois fratricide et suicidaire, nous sommes retournées dans le pays qui a vu naître nos parents et que nous ne reconnaissons plus.

Alors que les troupes du Kremlin s'enlisaient en Ukraine, nous avons sillonné la Russie pendant trois semaines, voyageant de Moscou à Sotchi, Magnitogorsk et Perm dans l’Oural, pour dresser le portrait d’une société où la culture de la violence est ingérée dès la petite enfance. Où la propagande d’État a retourné sens dessus dessous les notions de bien et de mal, d’acceptable et d’intolérable. Nous sommes entrées dans une école, nous nous sommes invitées chez les gens pour les interroger à mi-voix. Nous avons rencontré des visages ravagés de chagrin et d’autres illuminés par la foi en Poutine. Nous avons correspondu avec un opposant en prison. Pour montrer que l’endoctrinement patriotique sévit dès les bancs de l’école, et que la violence est intrinsèque à la société russe. Pour illustrer comment la propagande déforme la réalité et les esprits. Comment la Russie de Poutine est devenue celle d’un peuple qui ne bronche presque pas, et marche au pas.

En regardant notre pays d’origine droit dans les yeux, nous racontons aussi une part de nous-mêmes dont nous sommes désormais amputées.

Le documentaire sera suivi d'un débat avec :