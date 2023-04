"Une vie de renarde" sur France 5 lundi 17 avril 2023 - Vidéo

Lundi 17 avril 2023 à 21:00, France 5 vous proposera de voir ou de revoir le documentaire "Une vie de renarde" réalisé par Ana Luisa Santos.

Dans un lieu unique, à quelques kilomètres d'Amsterdam, se trouve une réserve naturelle qui abrite des milliers d'oiseaux migrateurs, des chevaux sauvages, des cerfs élaphes et des aurochs de Heck.

Un jour de printemps, sous les rayons du Soleil, un renardeau sort de sa tanière pour la première fois. C'est une femelle ; elle s'appelle Diane et témoigne de la vie quotidienne dans cette vaste plaine, entourée de sa mère et de ses deux frères Red et Scar. En grandissant, elle affine ses talents de chasseuse et se bat pour son territoire.

Dans le brouillard épais et glacial de l'hiver, Diane réussit à trouver le partenaire idéal et, lorsqu'arrive le printemps, c'est à son tour d'élever ses petits et de prendre des risques pour offrir à sa portée une vie parfaite de renard sauvage...