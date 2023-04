"San Andreas : L'apocalypse en Californie ?" sur RMC Découverte mardi 18 avril 2023

Mardi 18 avril 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "San Andreas : L'apocalypse en Californie ?" réalisé par Sandrine Mary.

La Californie est l’une des zones sismiques les plus actives du monde et notamment aux abords de la faille de San Andreas. Longue de près de 1 300 km et large de 140 km, elle traverse les mégalopoles de San Francisco et Los Angeles.

Cette faille est aujourd’hui le phénomène le plus surveillé au monde. Ce que les scientifiques redoutent ? Le Big One. Un tremblement de terre d'une puissance phénoménale tellement redoutable qu’il pourrait causer la mort de milliers de personnes et des millions de dollars de dégâts !

Ce séisme tant redouté, tout le monde sait qu’il arrivera un jour, mais quand ? L’inquiétude grandit car les sismologues estiment actuellement qu’il y a plus de 70% de risques que le prochain tremblement de terre ait lieu avant 2032. C’est une course contre la montre qui s’engage et, pour la première fois, ce documentaire va vous révéler les gigantesques moyens scientifiques mis en place pour tenter de prédire l'imprévisible.

Au plus près de la faille la plus dangereuse des États-Unis, et grâce à l’intervention d’experts internationaux, d’animations 3D inédites et d’images aériennes, ce documentaire va vous révéler tous les secrets d’ingénieries développées par les chercheurs pour prévenir le Big One et comprendre comment faire face au tremblement de terre le plus redouté de la planète.

Embarquez pour une véritable aventure scientifique, mardi 18 avril à 21:10 sur RMC Découverte.