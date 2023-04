"Chili : Le peuple contre les économistes" sur ARTE mardi 18 avril 2023

Le Chili, laboratoire du néolibéralisme, fut, en 2019-2020, le théâtre d’un grand mouvement populaire. Retour, via le portrait croisé de deux protagonistes que tout oppose, sur cette lutte acharnée d’un peuple en marche vers une nouvelle Constitution. Un document à voir sur ARTE mardi 18 avril 2023 à 23:25.

En 1973, un groupe d’économistes chiliens, les "Chicago Boys", inspirés par les travaux de l’apôtre du libéralisme Milton Friedman, jettent les bases d’un nouveau modèle économique.

Fondé sur le désengagement de l’État au profit des entreprises privées, il sera expérimenté dès l’accession au pouvoir du général Pinochet après son coup d’État. En octobre 2019, alors que le pays reste en proie à d’importantes inégalités, un million de personnes manifestent dans les rues de Santiago à la suite d’une augmentation du prix du ticket de métro.

Ce soulèvement débouche sur l’abrogation par référendum de la Constitution, héritage de la dictature. Le 25 octobre 2020, le pays se prononce à 78 % pour la rédaction d’un nouveau texte. Mais deux ans plus tard, le projet proposé par l’Assemblée constituante est rejeté par 62 % de voix contre.

“Le Chili s’est réveillé”

De son poste de télévision, Ramiro, économiste néolibéral et conservateur, accueille le grondement populaire avec anxiété et perplexité. Alors qu’elle tracte dans les rues de Santiago, Mariana, figure de proue du mouvement social qui traverse le Chili en cette fin d’année 2019, est transcendée par une espérance inédite.

Tout au long de ce documentaire, ces deux protagonistes que tout oppose nous entraînent dans les profondeurs d’une société chilienne déchirée, en quête de justice sociale.

D’origine modeste, Mariana représente cette frange de la population particulièrement maltraitée par la politique néolibérale, qui souffre du manque d’accès à l’eau potable, à l’hygiène et même à l’alimentation.

Quant à Ramiro, le réel lui revient brutalement en plein visage : alors que l’entrepreneuriat, la flexibilité et l’innovation devaient garantir croissance et prospérité, l’utopie libérale en laquelle il croit semble surtout avoir brutalisé les personnes les plus fragiles socialement.

Par le prisme de ces trajectoires, Carola Fuentes et Rafael Valdeavellano ont su capter la lueur d’espoir du peuple chilien en marche vers plus de justice sociale en mettant aussi au jour les tensions qui le traversent.