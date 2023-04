"Paul El Kharrat, les victoires d’un autiste Asperger" sur RMC Story jeudi 20 avril 2023

Jeudi 20 avril 2023 à 21:10, Aïda Touihri vous proposera de découvrir sur RMC Story diffusera le documentaire inédit "Paul El Kharrat, les victoires d'un autiste Asperger" réalisé par Gwendoline Chesnais.

Depuis sa première apparition à la télévision en 2019 dans le jeu «.Les Douze coups de midi », Paul El Kharrat connaît une notoriété hors du commun. Télévision, radio, presse, littérature, impossible de passer à côté de ce phénomène. Aussi sympathique qu’atypique, ce passionné d’Histoire est doté d’une culture et d’une mémoire tout à fait exceptionnelles. Des capacités qui lui valent le surnom de « WikiPaul ».

Or, si Paul est devenu à 19 ans le chouchou du public français après cinq mois et demi d’émissions et 152 victoires, c’est aussi et surtout grâce à son courage et sa détermination à dépasser son handicap. Paul le fait savoir dès sa première apparition à la télévision, il est porteur du syndrome d’Asperger : une forme d’autisme assez méconnue qu’on lui a diagnostiquée à l’âge de 16 ans. Fort de cette célébrité inattendue, Paul El Kharrat s’efforce de mettre son syndrome en lumière à travers ses livres et dans les médias, afin de faire évoluer les mentalités.

Dans ce documentaire inédit, Paul aujourd’hui, âgé de 23 ans a accepté de se montrer tel qu’il est. Il nous ouvre les portes de son quotidien tout sauf ordinaire. Il accepte également de revenir sur son enfance grâce à des archives personnelles encore jamais vues ; des images commentées par ses parents, son frère, sa sœur et sa grand-mère qui témoignent pour la première fois.

Paul nous permet aussi de rencontrer les personnes qui jouent un rôle important dans sa vie : ses amis, son entourage du lycée, ses agents très présents pour lui ou encore ses partenaires des « Grosses Têtes ». Des témoignages tendres, drôles, parfois inquiets mais aussi pleins d’espoir pour mieux comprendre le syndrome d’Asperger. Une vision unique de la différence et du dépassement de soi à travers les hauts, les bas et les victoires de Paul El Kharrat.

Découvrez le combat quotidien du génie « WikiPaul » dans ce documentaire inédit "Paul El Kharrat, les victoires d’un autiste Asperger" à découvrir le jeudi 20 avril à 21:10 sur RMC Story.