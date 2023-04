Inédit "J'irai dormir chez vous" en Serbie vendredi 21 avril 2023 sur RMC Découverte avec Antoine de Maximy

Vendredi 21 avril 2023 à 21:10, RMC Découverte vous proposera un épisode inédit de "J'irai dormir chez vous" dans lequel Antoine de Maximy s'est envolé pour la Serbie.

Pour ce nouvel épisode de "J'irai dormir chez vous", Antoine de Maximy débarque avec ses caméras en Serbie.

Ce pays d’une superficie sept fois inférieure à celle de la France est le troisième pays de l’ex Yougoslavie parcouru par notre globe-squatteur. Depuis la guerre des Balkans, on n’en entend pas souvent parler et la plupart des Français en savent peu sur ce pays. Antoine commence son voyage à Belgrade, la capitale. Attiré par des cris dans un appartement, il sonne et assiste à une répétition d’un spectacle militant pour les droits des femmes.

Puis il file à Novi Sad. Une chose est sûre, en Serbie il n’y a pas beaucoup de voleurs. En effet, il s’approche d’un bureau de change dont la porte est ouverte. On lui offre un café et un petit verre d’alcool à côté des piles de billets. Antoine a alors recours à sa technique imparable pour ne pas trop boire : recracher discrètement l’alcool dans un verre d’eau.

Le voyageur descend sur Uzice. Le contact est moins facile mais il rencontre Tijana, une jeune peintre. Sa mère explique qu’elle est connectée au Cosmos et Antoine a un peu de mal à suivre.

Le globe-squatteur termine son voyage dans la campagne serbe. Après un arrêt dans un bourg peu accueillant, il atterrit dans un petit village isolé. L’accueil est complètement différent. Adopté en un sourire, il se retrouve sur un tracteur et va rencontrer la Serbie rurale. L’impression d’un saut dans le passé.

Anecdotes, secrets de tournage et scènes coupées...

Comme à la fin de chaque spéciale de "J’irai dormir chez vous", Antoine nous raconte les coulisses de son voyage.

Au menu : une étonnante SDF marathonienne vivant sous une tente à Belgrade, et un musicien en deuil.

Et en seconde partie de soirée, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir "J'irai dormir chez vous" au Kazakhstan.