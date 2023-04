"Hébron, Palestine, la fabrique de l'occupation" sur France 5 dimanche 23 avril 2023 dans "La case du siècle"

Dimanche 23 avril 2023 à 22:50, France 5 diffusera dans "La case du siècle" le documentaire inédit « Hébron, Palestine, la fabrique de l'occupation » écrit et réalisé par Idit Avrahami et Noam Sheizaf.

Hébron est la plus grande ville de Cisjordanie avec ses 215 000 habitants palestiniens. Au cœur de la ville, 800 colons israéliens et 17 unités de l'armée de l’État hébreu pour assurer leur sécurité et contrôler la population palestinienne.

Au bout de la rue, on trouve le tombeau des Patriarches où serait enterré Abraham (pour les juifs) ou Ibrahim (pour les musulmans), leur ancêtre commun. Les uns et les autres y viennent en pèlerinage.

Hébron est devenue l'une des zones les plus ségréguées, contrôlées et surveillées du Moyen-Orient.

C’est aussi l’un des endroits les plus filmés au monde. Grâce à ces images et à des entretiens avec les commandants militaires d'Hébron, Hébron, Palestine, la fabrique de l’occupation raconte l'histoire d'un lieu qui est à la fois un microcosme de l'ensemble du conflit et un site d'essai pour les méthodes de contrôle qu'Israël met en œuvre dans l'ensemble de la Cisjordanie.

Un récit implacable mené par les réalisateurs israéliens Idit Avrahami et Noam Sheizaf. Un film critique qui est devenu l’une des cibles du nouveau gouvernement israélien.

Les intervenants (personnes interviewées ou présentes dans les archives) :